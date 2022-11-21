Рецепт салату з індички в азіатському стилі від Джеймі Олівера: ідеальний для зимових свят
Знаменитий британський ресторатор й телеведучий Джеймі Олівер — великий любитель салатів.
Нещодавно він запропонував приготувати салат з індички в азіатському стилі, який чудово виглядатиме на новорічному столі.
Для такого салату знадобиться:
2 великі шматки м'яса індички
1 велика жменя горіхів кешью
1 жменя сушеної журавлини
1 пучок м'яти
1 пучок кінзи
1 стіл л меду
1 свіжий червоний перець чилі
4 великі жмені змішаного листя салату та шпинату
спеції
Для соусу:
сік 1 лайма
сік 1 клементини
1 гранат
1\2 червоної цибулі
оливкова олія
1 стіл л соєвого соусу
1 стіл л кунжутної олії
шматок свіжого імбиру
Приготування:
Нарізати м'ясо індички на тонкі смужки, покласти його у суху сковороду поставлену на середній вогонь.
Додати горіхи кешью, журавлину та спеції. Добре перемішати.
Викласти у тарілку змішане листя салату й додати м'яту та більшу частину листя коріандру.
В окремій тарілці для соусу змішати вичавлений сік від клементину та лайма.
Руками вичавити сік з половини гранату, насіння необхідно прибирати. Потерти цибулю на великій тертці.
Додати соєвий соус та кунжутну олію. Вичавити весь сік з тертого імбиру, потім викинути м'якоть.
Добре перемішати отриману масу.
Додати мед у сковороду з м'ясом індички та добре розмішати.
У тарілку зі змішаним листям, м'ятою та коріандром викласти все зі сковороди.
Ложку горіхів, що залишилися, журавлину й хрумке м'ясо викласти поверх салату та полити соусом. Зверху посипати страву насінням гранату.
Посипати салат червоним перцем чилі, листям коріандру.
Бажано відразу ж подавати салат на стіл, поки він ще не охолонув.
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