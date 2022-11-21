Рецепт салату з індички в азіатському стилі від Джеймі Олівера: ідеальний для зимових свят

Знаменитий британський ресторатор й телеведучий Джеймі Олівер — великий любитель салатів.

Нещодавно він запропонував приготувати салат з індички в азіатському стилі, який чудово виглядатиме на новорічному столі.



Для такого салату знадобиться:



2 великі шматки м'яса індички

1 велика жменя горіхів кешью

1 жменя сушеної журавлини

1 пучок м'яти

1 пучок кінзи

1 стіл л меду

1 свіжий червоний перець чилі

4 великі жмені змішаного листя салату та шпинату

спеції



Для соусу:

сік 1 лайма

сік 1 клементини

1 гранат

1\2 червоної цибулі

оливкова олія

1 стіл л соєвого соусу

1 стіл л кунжутної олії

шматок свіжого імбиру



Приготування:



Нарізати м'ясо індички на тонкі смужки, покласти його у суху сковороду поставлену на середній вогонь.



Додати горіхи кешью, журавлину та спеції. Добре перемішати.

Викласти у тарілку змішане листя салату й додати м'яту та більшу частину листя коріандру.



В окремій тарілці для соусу змішати вичавлений сік від клементину та лайма.

Руками вичавити сік з половини гранату, насіння необхідно прибирати. Потерти цибулю на великій тертці.



Додати соєвий соус та кунжутну олію. Вичавити весь сік з тертого імбиру, потім викинути м'якоть.

Добре перемішати отриману масу.

Додати мед у сковороду з м'ясом індички та добре розмішати.



У тарілку зі змішаним листям, м'ятою та коріандром викласти все зі сковороди.



Ложку горіхів, що залишилися, журавлину й хрумке м'ясо викласти поверх салату та полити соусом. Зверху посипати страву насінням гранату.

Посипати салат червоним перцем чилі, листям коріандру.

Бажано відразу ж подавати салат на стіл, поки він ще не охолонув.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт корисного та доступного для кожної господині бурякового салату з квасолею.

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