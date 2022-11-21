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Рецепт салату з індички в азіатському стилі від Джеймі Олівера: ідеальний для зимових свят

17:20 21 листопада 2022
салат

Знаменитий британський ресторатор й телеведучий Джеймі Олівер — великий любитель салатів.

Нещодавно він запропонував приготувати салат з індички в азіатському стилі, який чудово виглядатиме на новорічному столі.

Для такого салату знадобиться:

2 великі шматки м'яса індички
1 велика жменя горіхів кешью
1 жменя сушеної журавлини
1 пучок м'яти
1 пучок кінзи
1 стіл л меду
1 свіжий червоний перець чилі
4 великі жмені змішаного листя салату та шпинату
спеції

Для соусу:
сік 1 лайма
сік 1 клементини
1 гранат
1\2 червоної цибулі
оливкова олія
1 стіл л соєвого соусу
1 стіл л кунжутної олії
шматок свіжого імбиру

Приготування:

Нарізати м'ясо індички на тонкі смужки, покласти його у суху сковороду поставлену на середній вогонь.

Додати горіхи кешью, журавлину та спеції. Добре перемішати.

Викласти у тарілку змішане листя салату й додати м'яту та більшу частину листя коріандру.

В окремій тарілці для соусу змішати вичавлений сік від клементину та лайма.

Руками вичавити сік з половини гранату, насіння необхідно прибирати. Потерти цибулю на великій тертці.

Додати соєвий соус та кунжутну олію. Вичавити весь сік з тертого імбиру, потім викинути м'якоть.

Добре перемішати отриману масу.

Додати мед у сковороду з м'ясом індички та добре розмішати.

У тарілку зі змішаним листям, м'ятою та коріандром викласти все зі сковороди.

Ложку горіхів, що залишилися, журавлину й хрумке м'ясо викласти поверх салату та полити соусом. Зверху посипати страву насінням гранату.

Посипати салат червоним перцем чилі, листям коріандру.

Бажано відразу ж подавати салат на стіл, поки він ще не охолонув.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт корисного та доступного для кожної господині бурякового салату з квасолею.

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