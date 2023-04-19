«Хутро у „Кроликів“ на 100% з вати»: у США скасували концерти українців Мойсеєнка та Данильця

Українські коміки Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, які після 2014 року підтримали анексію Криму, за що було скасовано їхні концерти в Україні, у квітні запланували гастролі США та Канаді. Проте за багаторічну роботу на окупантів серйозно поплатились. Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів засновник компанії-виробника електробайків Delfast Данило Тонкопій, який з України переїхав до Лос-Анджелеса:

«Дует «Кролики» запланували на квітень низку концертів у США та Канаді: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Маямі, Денвер, Сіетл, Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Ванкувер… Гумор у цих 60-річних коміків примітивний: «Кролики — це не тільки цінне хутро»… Але хто ми такі, щоб оцінювати гумор?

Справа в іншому. З'ясувалося, що «Кролики» підтримують росіян. У 2015 році вони внесені в базу «Миротворець» за участь у російській пропаганді. Незаконно відвідували Крим після 2014 року. Брали участь у концерті до ювілею комсомолу у 2018 році та інших вузьких концертах. «Кролики» з України, але висміюють Україну і їздять по росії… Підтримують російську ідеологію «братніх народів», підтримують об'єднання росії та України.

У 2020 році в ефірі телеканалу «112 Україна» один із «кроликів» заявив, що переведення телемовлення в країні на українську мову, як і загалом українізація, не потрібні народу. Також в ефірі він порівняв ініціаторів і тих, хто підтримав закон про українську мову, з фашистами. А його дружина відкрито підтримує російських терористів на Донбасі й відкрито зізнається в любові до сепаратизму, закликає відокремити Львів від Києва. Коротше, зрозуміло, що хутро у «Кроликів» на 100% з вати. А ми прекрасно знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати. Нуль толерантності до фашистів і до тих, хто підтримує фашизм".

То ж Данило з однодумцями зв'язалися з концертними майданчиками, промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи в мерії, всі інструменти скасування.

«У підсумку скасували 8 із 9 концертів. Поки на сайті організатора залишився тільки концерт у Нью-Йорку, всіх інших концертів уже немає. Над Нью-Йорком теж працюємо, і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то будемо організовувати протести й підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, тож „Кроликам“ буде не до сміху. Ось так працює культура скасування», — додав Данило Тонкопій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Туреччині скасували концерт скандальної української піаністки, яка виступала в окупованому Маріуполі, а запроданку Ані Лорак не хочуть чути в Європі.

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