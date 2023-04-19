«Абсолютна насолода»: Марічка Падалко пробігла Бостонський марафон (фото)

Популярна телеведуча марафону «Єдині новини» та ТСН (1+1) Марічка Падалко вперше в житті взяла участь у найвідомішому марафоні у світі у Бостоні, в США. Вона пробігла 42 кілометри, а на фініші дістала прапор України, викликавши бурхливу реакцію глядачів.

- Це було 42 кілометри абсолютної підтримки і насолоди від людей, — поділилася враженнями Марічка.

Щоб потрапити на Бостонський марафон потрібна кваліфікація. Але є певний відсоток номерів учасників, які організатори віддають для поважних благодійних організацій. Саме така українсько-американська організація, яка базується у Бостоні, запросила Падалко прийняти участь аби зібрати гроші на допомогу із реабілітацією звільнених з полону українських військових.

- Я на цей марафон приїхала не за результатами, — поділилася враженнями Марічка. — Моя головна місія — привертати своєю участю увагу до України. А на дистанції намагалася підбігти до кожного, хто стояв з українським прапором. Ви ж знаєте, що українські прапори навіть більше розчулюють десь за кордоном.

Падалко розповіла, що напередодні головного марафону відбувся коротший забіг у 5 кілометрів, в якому взяв участь український військовий Артем Мороз. Сім місяців тому він втратив обидві ноги, але попри це на протезах, які йому допомогла зробити благодійна організація в США, пробіг цю дистанцію.

- Мета цього благодійного збору — організувати навчання наших психологів для роботи зі звільненими з полону, — каже Марічка. — З"явилася статистика від омбудсмена, що 86% з них піддаються знущанням в полоні. Спеціалістів, які мають досвід роботи з такого роду психологічною травмою в нас вкрай мало, але будуть обов’язково!

Бостонський марафон — це один з шести найбільших всесвітніх марафонів. Кожного року у Бостонському марафоні змагаються любителі та професійні бігуни з усього світу. Цього року він пройшов без участі бігунів з росії та білорусі.

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