Стало відомо, хто отримає компенсацію за пошкоджене чи знищене майно: Рада затвердила перелік категорій українців

Верховна Рада України підтримала проект закону, який визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та ухвалення рішення щодо її надання, а також можливості використання грошей для отримання нового житла.



Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, серед тих, хто може претендувати на компенсацію:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фіз. особи);

фізичніособи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.



Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.



Подати заяву на компенсацію можна буде через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.



Рішення ухвалюватимуться органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Комісії не лише розглядатимуть заяви, а й проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації. Розмір вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яка наразі розробляється урядом.



Згідно із законопроектом, особи, чиє житло було зруйновані, отримають житловий сертифікат, що відображатиме суму компенсації. Його можна буде використати протягом 5 років.



Серед джерел фінансування компенсації:

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з рф.



Єдиною базою даних для фіксації руйнувань та компенсації виступатиме Реєстр пошкодженого та знищеного майна.



Нагадаємо, що в законопроект вносилися пропозиції щодо категорій українців, яким компенсацію не виплачуватимуть. Йдеться про осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

тих, хто мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України (державна зрада та ін.), а також спадкоємців таких осіб.

Ілюстративне фото зі сторінки Олега Синєгубова

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram