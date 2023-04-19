Армія країни-агресорки активно готується до контрнаступу ЗСУ. Декілька днів тому навіть з’явилася інформація, що нібито кремлівський фюрер, який з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну практично не покидає свій бункер, приїхав до окупованої частини Херсонщини. На оприлюдненому відео нібито путін цікавиться, поточною ситуацією на Херсонському та Запорізькому напрямках. Окупант готує резерв — до 200 тис. мобілізованих різного ступеня підготовки та забезпечення. Насамперед ці сили необхідні йому для оборони.

Щодо термінів контрнаступу українських сил, то вони багато в чому залежать від погоди. Він може початися приблизно в середині травня. Водночас напрямок головного удару буде визначено Генштабом за тиждень до старту. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZREVATEL.

«Погода на сході щойно почала налагоджуватися. Потрібно ще кілька тижнів сухої погоди, щоб дороги прийшли в нормальний стан, щоб стало сухо. На півдні ще продовжуються дощі. Тож потрібно кілька тижнів, щоб прийшла тепла погода, і ще кілька тижнів, щоб підсохли дороги, щоб вони змогли витримувати важкі базові танки НАТО вагою 70 тонн і більше. За цей час необхідно завершити стратегічну оборонну операцію на сході, тобто зупинити просування противника, змусити його перейти до оборони та знищити якнайбільше його живої сили та техніки. Потрібно завершити підготовку наших наступальних сил. Наш стратегічний резерв може становити до 60 тис. Потрібен навчений особовий склад, техніка та логістичне забезпечення», — розповів Романенко.

За його словами, Херсонський напрямок наразі не є пріоритетним.

«На росії вивчають кілька можливих напрямків нашого контрнаступу. путін побував у кількох областях, які у кремлі вважають найвірогіднішими. Так, різні варіанти розглядають і в окупаційних військах, і в українських Силах оборони. Якщо ми говоримо про період приблизно місяць, то це чималий термін для того, щоб зосередити резерви і буквально за тиждень до початку ухвалити остаточне рішення про спрямування головного та другорядного ударів», — додав генерал.

Раніше, як повідомляли ФАКТИ, глава ГУР Кирило Буданов двома словами охарактеризував майбутній контрнаступ ЗСУ.

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