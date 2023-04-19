Найдовший день для України: експерт назвав умови успішного контрнаступу ЗСУ

Для Сил оборони України перша доба контрнаступу може стати «найдовшим днем» та, ймовірно, вирішальним.

Про це пише старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді у статті для Foreign Policy, згадуючи про досвіди попереднії воєн. Саме перший день визначав, чи буде успішним наступ.

За його словами, наразі війна в Україні все більше набуває ознак дій на виснаження. Так може відбуватися й під час контрнаступу. Франц-Стефан Гаді вважає, що його успіх залежитиме від того, чи вдасться ЗСУ посіяти паніку в лавах росіян — як серед рядових, так і серед командування армії рф. Особливо на його початку. Експерт зазначає, що будь-яка військова операція — це так чи інакше організований хаос, перемогти зможе той, хто менш схильний до паніки.

Він підкреслює, що вагомими чинниками будуть не лише достатня кількість сил та озброєння, а й «тактичне лідерство», спроможність військового керівництва на місцях виконувати рішення, шукати слабкі місця в обороні противника та прориватися у тили армії рф. Втім, він не стверджує, що паніка у лавах противника буде достатньою для як для стратегічних здобутків, так і перемоги у війні.

Нагадаємо, що керівник військової розвідки України Кирило Буданов заявляв, що 31 березня провалилася чергова спроба зимово-весняного наступу росіян. Стосовно українського контрнаступу очільник ГУР МО описав його так: «Буде «швидко».

Фото зі сторінки Міноборони України

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