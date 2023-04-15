У Німеччині, де відмовилися виділити додаткові кошти на утримання біженців з України, згідно з діючими правилами, на автомобілях з іноземною реєстрацією не можна їздити довше, ніж рік після переїзду до ФРН. Для багатьох українських біженців цей період вже сплив, їм доведеться реєструвати автівки — федеральні землі Німеччини домовилися не подовжувати пільговий період для наших громадян.

Як пише DW, всі українські автомобілі після року у Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах. Втім, журналісти зазначають, що у наявних на даний момент роз´ясненнях не уточнюється, чи йдеться про перший в´їзд особи до ФРН з метою отримання притулку від війни, чи саме про день ввезення автомобіля. Адже буває так, що громадяни України, отримавши статус у Німеччині, ввозили автівки згодом.

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Учасники зустрічі представників федеральних земель дійшли згоди, що «після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації у відповідності до приписів із захисту даних». Автівками, які не будуть зареєстровані, не можна буде пересуватися. Їх також не можна буде паркувати на дорогах загального користування.

Деталі, як саме буде відбуватися процедура реєстрації для українських автомобілів, ще мають узгодити протягом наступних тижнів або до початку травня.

За дотримання припису щодо реєстрації автомобілів відповідають земельні міністерства внутрішніх справ. Втім, жодне із відповідних відомств, до яких звернулася DW, не відповіло на запитання, чи буде здійснюватися цілеспрямований контроль автомобілів на українських номерах на предмет дотримання приписів щодо реєстрації.

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Користування незареєстрованим транспортним засобом після річного терміну у Німеччині є адміністративним правопорушенням, яке може каратися штрафом у 70 євро.

Процедура реєстрації автомобіля у Німеччині передбачає, зокрема, проходження техогляду, підтвердження наявності німецького полісу страхування цивільної відповідальності та сплату річного автомобільного податку. Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявник може бути звільнений від сплати мита.

Нагадаємо, що в Туреччині продовжили термін перебування автомобілів на українських номерах на своїй території до 30 червня 2023 року включно. Автовласникам, у яких закінчується термін дії посвідки на проживання, радять звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі турецьких митних органів.

Фото Pixabay

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