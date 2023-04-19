У Вінниці трирічна дитина залишилася живою після падіння з шостого поверху

У Вінниці, де днями суд зменшив покарання водійці, яка напідпитку скалічила школяра, з вікна квартири на шостому поверсі випала маленька дитина. Трагедія сталася 19 квітня близько 15 години. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Україні.

«До оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти. Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в поліції Вінницької області, трирічну дитину госпіталізовано до Вінницької обласної дитячої лікарні.

За даними Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, інцидент стався на вул. Стеценка, 44.

Як писали «ФАКТИ», днями стало відомо, що багаторазова чемпіонка росії загинула після падіння з 8-го поверху.

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

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