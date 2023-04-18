«Не покарав, а помилував винуватицю трагедії»: суд зменшив покарання водійці, яка напідпитку скалічила школяра

Вінницький апеляційний суд виніс ухвалу у резонансній ДТП, що сталась у Вінниці у травні 2021 року . Нагадаємо, що тоді водійка напідпитку збила на тротуарі школяра Андрійка Тарасюка. Взимку минулого року Вінницький міський суд засудив винуватицю трагедії до п’яти років позбавлення волі та восьми років заборони керування транспортними засобами. Однак вирок оскаржили. І Вінницький апеляційний суд присудив жінці замість п’яти років ув’язнення три роки обмеження волі. Зменшив й термін заборони керування транспортними засобами з восьми до теж трьох років. Та констатував: немає даних, що жінка вчинила цю ДТП напідпитку. Рідні й близькі хлопчика обурені цим рішенням Феміди.

«За увесь цей час винуватиця ДТП жодного разу не зв’язалась зі мною та родиною»

— Чесно кажучи, суд не покарав, а помилував винуватицю трагедії, — поскаржилась «ФАКТАМ» мати хлопчика Тетяна Тарасюк. — Спершу у нас ще жевріла надія на справедливість. Так, водійка та її адвокати знову давили «на сльозу», що, мовляв, «їй важко буде почуватись за ґратами, що її дитина не побачить маму, що взагалі не можна так жорстоко, що аварія сталась випадково». Але на це я рішуче та безкомпромісно заперечувала: а хто почує мене, маму скаліченого підлітка, який був інтелектуалом та відмінним гравцем у баскетбол, а зараз кожен крок спричиняє йому нестерпний біль? Коли розтрощену голову Андрійка лікарі збирали наче пазл! Але колегія суддів мене так і не почула…

"Розтрощену голову Андрійка лікарі збирали наче пазл!" - каже мама хлопчика

— Натомість, почули водійку?

— Винуватиця ДТП знову проливала «крокодилячі сльози», що, мовляв, допомагала та допомагатиме Андрійку увесь час і ніколи не полишить його самого в біді. Але ціну її словам та обіцянкам ми вже добре бачили під час лікування сина та більш ніж півтора року засідань першої інстанції. Бо за увесь цей час вона жодного разу не зв’язалась зі мною та родиною. Щоправда, під час лікування сина кинула сорок тисяч гривень — наче «подачку з барського плеча»…

— Під час суду пролунало, що водійка начебто не була напідпитку під час наїзду на хлопчика?

— Це я взагалі не можу коментувати, бо всі численні свідки трагедії, зокрема моя донька, добре пам’ятають, як ця дама верещала на всю вулицю: «Я не пьяная, это мальчик был пьяный!» А від неї тхнуло, наче з винного погребу. Однак, адвокати жіночки запевнювали, що, мовляв, запах алкоголю з’явився, бо… їй протирали порізані після ДТП руки серветкою зі спиртом-антисептиком! Мовляв, спирт від цієї серветки якимось дивом потрапив до її крові.

Але ж висновок судмедекспертів показав 3,3 проміле алкоголю у її крові, що в 16,5 раза перевищує норму! Цей висновок офіційно підтверджений слідством та фігурує у справі!

До речі, у матеріалах справи фігурує не серветка, а перекис водню. Однак судді знову пішли проти елементарної логіки та здорового глузду? Інакшого пояснення у мене немає.

Постраждалий Андрій Тарасюк з родиною біля суду

— Ви плануєте оскаржити вирок?

— Зараз із нашим юристом вивчаємо можливість оскарження у Верховному суді України. В будь-якому разі ми подаватимемо касацію та боротимемось за нашу честь та гідність та за сина до кінця. Іншого вибору не маємо. Хай увесь світ буде проти нас. І ми продовжуємо вірити у справедливість, що зло буде покаране! Але дуже дорогою ціною.

— А як почувається ваш син за майже два роки після трагедії?

— Дуже переживає. Мучиться в душі та серці. Увесь час питав мене: «Мамо, ти знову йдеш на суд? Мамо, ну що, її покарали? Мамо, я не хочу її бачити!» Як він вірив після останнього вироку, що цю громадянку врешті посадять. А що я скажу дитині? Хоча син сам все добре відчуває й розуміє.

Про стан здоров’я дитини скажу так — попереду ще лікування та лікарні. Кінця й краю немає. Щойно зміна погоди, як в Андрійка відразу дуже болить голова. Він швидко перевтомлюється. Дуже нервував, переживав та плакав під час постійних повітряних тривог й обстрілів Вінниці.

"Попереду у сина ще лікування та лікарні, -каже мама. - Кінця й краю немає". Андрійко з сестрою

«Вина у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння не доведена поза розумним сумнівом»

У поліції Вінниччини вирок апеляційної інстанції коментують досить обережно.

— Під час досудового слідства були зібрані належним чином усі докази, проведені усі експертизи, що підтверджували провину даної громадянки, — пояснила «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікацій Головного управління національної поліції в області Заріна Маєвська. — Зокрема, офіційно підтверджено, що водійка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що становило 3,3 проміле. Питання судочинства вже не в нашій компетенції.

А от прессекретарка Вінницького апеляційного суду назвала ухвалу «мегасправедливою та законною».

«Вінницький апеляційний суд встановив: дані про кількість відібраної у Д. крові у протоколі та у висновку експерта відрізняються. До того ж її досліджували раніше, ніж відібрали, а про те, що від водійки було чутно запах алкоголю, ніхто зі свідків не повідомляв, — йдеться у пресрелізі, що розповсюдила пресслужба відомства. — Відтак докази щодо стану алкогольного сп'яніння, протокол і висновок експерта, які суд першої інстанції взяв до уваги як обов'язкову ознаку частини 2 статті 286−1 КК України, отримані з грубим порушенням норм Кримінального процесуального кодексу України. Тому колегія ВАС визнала їх недопустимими».

Засідання Вінницького апеляційного суду, на якому винесли ухвалу щодо винуватниці ДТП

«Вина Д. у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння — не доведена поза розумним сумнівом. Тож апеляційний суд вбачає підстави для задоволення апеляційної скарги сторони захисту про перекваліфікацію дій обвинуваченої на частину 2 статті 286 КК України, оскільки викладене обвинувачення у вироку, за виключенням перебування у стані алкогольного сп’яніння, щодо вчинення ДТП обвинуваченою Д. не оспорюється», — йдеться в ухвалі Вінницького апеляційного суду.

Він частково задовольнив апеляційну скаргу в частині пом’якшення покарання обвинуваченої. Переконався: суд першої інстанції правильно узяв до уваги, зокрема, щире каяття жінки, те, що на судових засіданнях вона часто просила вибачення у потерпілого та його сім’ї, допомагала йому коштами на лікування та пропонувала оплатити дороговартісну реабілітацію в спецсанаторії для покращення здоров’я після ДТП. Під час апеляційного розгляду встановлено: Д. повністю відшкодувала визначену у вироку і моральну шкоду — 500 тисяч гривень.

Про скоєне вона шкодує та хоче попросити у потерпілого вибачення, але зустрітися зі школярем їй не дозволяють його батьки. За словами законної представниці потерпілого, він не бажає бачати обвинувачену і примирятися з нею. Тож наполягає на позбавленні волі Д.

Однак Вінницький апеляційний суд призначив винуватиці ДТП обмеження волі. Воно полягає у триманні особи в кримінально-виконавчій установі відкритого типу, без ізоляції від суспільства, в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.

Раніше актор театру та кіно Остап Ступка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП у центрі Києва, вперше прокоментував інцидент.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram