Сьогодні четвер — день самореалізації для деяких знаків зодіаку та час, коли можна навести лад на роботі й в особистому житті, вважають астрологи.

Крім того, представники деяких знаків побачать нові для себе перспективи. Але важливо правильно оцінити свої сили, а не брати на себе дуже багато, пише ресурс Ukr.Media.



Овен

Успіх прийде лише в одному випадку — якщо ви не станете чекати подарунків долі, а працюватимете довго і наполегливо, розраховуючи виключно на власні сили. День може стати справжньою перевіркою на міцність; більшість Овнів пройде її гідно.

Можливі труднощі у ділових і особистих контактах, порозумітися з оточенням виявляється складніше, ніж зазвичай. Особливо терплячі будьте зі старшими родичами: якщо ви посваритеся з ними сьогодні, відновити порозуміння буде дуже складно.

Телець

Потрібно менше розмовляти та більше робити — сьогодні це головна умова успіху. Бесіди ні про що, хоч би які приємні вони були, тільки відокремлюють вас від досягнення поставлених цілей. До того ж є ризик поділитися важливою інформацією з людиною, яка абсолютно не заслуговує на довіру. Ви багато думаєте про майбутнє, і тому упускаєте з уваги якісь події сьогодення.

Будьте уважнішими, і ви зрозумієте, як отримати користь із ситуації, що зробити, щоб найближчим часом реалізувати сміливі плани. Буде можливість якщо не залучити недоброзичливців на свій бік, то принаймні обеззброїти їх та отримати свободу дій, якої вам останнім часом так не вистачало.

Близнюки

Вам буде легко завоювати симпатії оточеннях, знайти помічників та союзників. Навряд чи хтось зможе серйозно чинити опір вашій чарівності. Не виключений початок романтичних історій, причому перспективи у відносин найсприятливіші, адже ви дуже розбірливі і звертаєте увагу лише на тих, хто справді цього заслуговує.

Добре відбуваються публічні виступи. Про що б ви не розповідали, вас слухатимуть, затамувавши подих. Не виключено, що саме сьогодні керівництво зрозуміє, на що ви здатні і перед вами відкриється шлях до кар'єрних вершин.

Рак

Сприятливий день з професійної точки зору. Все, що ви робите на роботі, ви робите добре — і це стосується не лише виконання звичних обов'язків, а й кадрових перестановок, пошуку нових співробітників та союзників, різноманітних нововведень. Можна і треба проявляти ініціативу: вона отримає всебічну підтримку.

Добре складаються поїздки, особливо — робочі та навчальні. Багато Раків зав'яжуть корисні знайомства, обзаведуться новими помічниками та союзниками. Не виключені проблеми та затримки при оформленні документів, але ви з усім добре впораєтеся.

Лев

Сприятливий день, який підходить для завершення справ, якими ви займалися раніше, а також підбиття підсумків. До нових завдань приступайте з обережністю, намагайтеся все продумати та передбачити; помилкою буде покладатися на успіх і заступництво зірок. Можливі грошові надходження, не виключене отримання винагороди за роботу, яку ви робили, не чекаючи на оплату.

Добре складаються стосунки з близькими, ви можете відкрито говорити про те, що вас турбує та непокоїть. Імовірні нові знайомства, особливо добре для них підходить друга половина дня. Вдало складаються поїздки.

Діва

Не поспішайте. Цей день потребує ретельно продуманих, добре спланованих дій. Діви, які зроблять якісь кроки під впливом моменту, швидше за все незабаром про них пошкодують. Можливі незначні фінансові втрати, збитки. Не виключені поломки побутової техніки та засобів зв'язку.

Будьте розбірливими у ділових контактах. Не довіряйте людям, які вже одного разу підвели вас або мають погану репутацію. Вільний час бажано провести із близькими; саме від них ви отримаєте підтримку, коли вона буде потрібна.

Терези

Непростий та досить напружений день. Однак якщо ви налаштуєтеся на потрібний лад, то впораєтеся з декількома складними справами і вирішите питання, які раніше ставили вас у глухий кут. Можливі грошові надходження, у деяких Терезів буде шанс помітно покращити своє фінансове становище.

День підходить для спілкування з людьми, які прибули здалеку — це стосується ділової та особистої сфери. По можливості не відмовляйте тим, хто звертається до вас із проханнями: зараз зірки особливо прихильні до тих, хто допомагає іншим.

Скорпіон

Навряд чи вдасться уникнути хвилювань, тривог і переживань. Емоційне тло дня нестабільне, настрій змінюється часто, ви дуже гостро реагуєте на те, що відбувається навколо. Важко провести кордон між діловими та особистими інтересами, і деяким Скорпіонам це принесе проблеми.

Потрібні терпіння і холоднокровність, щоб подолати труднощі; виявите ці якості — і зміни на краще не забаряться. Можливі невеликі грошові надходження, подарунки (не стільки цінні, скільки приємні) та знаки уваги.

Стрілець

Дуже спокійний день. Деяким Стрільцям може здатися, що в житті зовсім нічого не відбувається, насправді ж події просто розвиваються дуже повільно, і, дійсно, деякі зміни складно помітити. Сьогодні можна зосередитися на підбитті підсумків та аналізі вчинків минулого. Бажано спілкування з людьми, з якими вас поєднують спільні спогади.

Можливе відновлення відносин, які колись були перервані з незрозумілих чи несерйозних причин. Не поспішайте з висновками, не думайте, що цього разу все складеться легко, адже багато старих проблем так і залишилися невирішеними.

Козоріг

Перша половина дня — чудовий час для спілкування. Ви здатні з ким завгодно порозумітися, порозумітися навіть з тими, від кого всі давним-давно вирішили триматися подалі. Можливий початок плідної співпраці. Недавні суперники та недоброзичливці можуть стати союзниками; не виключено, що згодом вони перетворяться на справжніх друзів.

У другій половині дня, навпаки, може знадобитися усамітнення — і для роботи у більш спокійній обстановці, і для того, щоб зібратися з думками та визначитися з планами на майбутнє.

Водолій

День складається не просто, і, в основному, тому, що ви гостро реагуєте на будь-яку дрібницю, починаєте переживати через дрібниці. Це заважає багатьом Водоліям зосередитися на роботі, представники знаку припускаються помилок набагато частіше, ніж зазвичай. Можливі помилки при оформленні документів, не виключено незначних фінансових втрат.

У другій половині дня ситуація покращає, порадують новини, що стосуються членів родини та старих друзів. Не виключені романтичні захоплення, особливо у Водоліїв, які останнім часом почувалися самотніми.

Риби

Спокійний і приємний день, який радуватиме вас своєю неспішною течією. Можна займатися справами, що вимагають уваги, зосередженості — вас ніхто не потурбує, не зіб'є з пантелику. Буде шанс навчитися чогось нового, запозичити корисний досвід. Від людей, які багато знають про життя, ви, напевно, почуєте щось цікаве.

Можливі несподівані зустрічі і не завжди вони будуть приємними. На щастя, люди, яким ви не будете раді, не заберуть багато часу. Багато Риб схильні витати в хмарах і відкладати практичні дії. Сьогодні це можна собі дозволити.

Також не варто забувати, що 20 квітня — день Кмітливої (Земляної) Мавпи, нагадують на сайті «Метеопрог».

Це витончена, естетична й красива істота. Вона чудово справляється з фінансовими справами і навіть встигає давати поради всім, хто їх в неї потребує щодо поводження з грішми, але в жодному разі не нав'язує власну думку.

Але таке буває тільки з грошима. В усіх інших випадках Мавпа дозволяє собі спустити свого язика з припона й обговорювати все і всіх, не гребуючи розпусканням чуток та неперевірених фактів. Її поради щодо всього (крім, звичайно, грошей) буквально дістають всіх, змушуючи нервуватися.

«Постарайтеся уникнути сьогодні необов'язкових покупок. Цілком можливо, що ви робитимете їх під впливом несприятливої енергетики й завтра гірко пошкодуєте про витрачені великі гроші», — радять знавці Східної астрології.

Водночас у справах сердечних дозволяється сьогодні розпустити язика — ваш партнер буде ради почути все, що ви скажете, тому обіцяйте навіть золоті гори — вам віритимуть та не перевірятимуть. Звісно, непогано буде, якщо ви хоча б частково дотримаєтеся обіцянок.

Нагадаємо, у житті в нас на кожному кроці є дрібниці, на які варто звертати увагу, щоб не проґавити удачу, яка знаходиться практично під носом. Які прикмети розкажуть про початок смуги везіння, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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