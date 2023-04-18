Приємні «дрібниці»: які прикмети розкажуть про те, що на вас скоро чекає успіх
Найчастіше ми так сильно зосереджені на тому, щоб бути щасливими в житті, що зовсім не звертаємо уваги на дрібниці, які дуже важливі. Внаслідок цього ми не бачимо удачу, яка знаходиться практично під носом.
Народна мудрість неодноразово рятувала не лише наших предків, а й нас. Тому треба краще ознайомитися з тими прикметами, які допоможуть вказати на те, що щастя та удача вже зовсім близько. Все, що вам залишається, це просто протягнути руку і зловити її.
Існують такі прикмети про успіх:
- якщо ви побачите на дорозі черв'яка, то на вас чекає успіх і везіння на роботі, є велика ймовірність того, що угода завершиться успішно;
- якщо на руку чи на голову сіло сонечко, то на вас чекає успіх не тільки на роботі, а й в особистому житті. Як тільки ви помітите комаху, її треба акуратно зняти з одягу та відпустити. Не забудьте слідом проговорити те, про що ви мрієте;
- якщо вранці ви ненароком спіткнетеся на праву ногу, то на кожному кроці вас супроводжуватиме удача, а неприємності обходитимуть стороною;
- якщо по дорозі на роботу чи додому ви зустріли триколірну кішку, то це до везіння у житті. Ну, а якщо пухнаста тварина захоче потертися про вашу ногу, то щастя ходитиме за вами по п'ятах кілька днів;
- якщо в тарілку з їжею впаде муха, то не поспішайте засмучуватися, адже це теж гарна прикмета. В даному випадку на вас чекає фінансове благополуччя, про яке ви так давно мріяли.
Також запам'ятайте:
- якщо у вас запланована важлива ділова зустріч, а на її шляху ви потрапили під дощ, то можете не сумніватися в тому, що вона завершиться дуже добре для вас;
- якщо під час приготування їжі ви ненароком розсипали крупу, то на вас чекає щастя в особистому житті. Акуратно зберіть те, що розсипали, та згодуйте це птахам;
- якщо під час прогулянки ви побачите близнюків, то це до везіння у будь-якій життєвій сфері;
- якщо з ранку в небі ви бачите веселку, то це до успіху;
- якщо дорогу перебігла чорна кішка, то не варто засмучуватися, адже в протилежному боці на вас чекає успіх і везіння;
- якщо ви ненароком вранці розсипали цукор, то це гарний знак, який обіцяє успіх на роботі та у навчанні.
Нагадаємо, що українці також накопичили масу прикмет, пов'язаних зі звичайним домашнім віником.
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