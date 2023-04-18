Приємні «дрібниці»: які прикмети розкажуть про те, що на вас скоро чекає успіх

Найчастіше ми так сильно зосереджені на тому, щоб бути щасливими в житті, що зовсім не звертаємо уваги на дрібниці, які дуже важливі. Внаслідок цього ми не бачимо удачу, яка знаходиться практично під носом.

Народна мудрість неодноразово рятувала не лише наших предків, а й нас. Тому треба краще ознайомитися з тими прикметами, які допоможуть вказати на те, що щастя та удача вже зовсім близько. Все, що вам залишається, це просто протягнути руку і зловити її.

Існують такі прикмети про успіх:

якщо ви побачите на дорозі черв'яка, то на вас чекає успіх і везіння на роботі, є велика ймовірність того, що угода завершиться успішно;

якщо на руку чи на голову сіло сонечко, то на вас чекає успіх не тільки на роботі, а й в особистому житті. Як тільки ви помітите комаху, її треба акуратно зняти з одягу та відпустити. Не забудьте слідом проговорити те, про що ви мрієте;

якщо вранці ви ненароком спіткнетеся на праву ногу, то на кожному кроці вас супроводжуватиме удача, а неприємності обходитимуть стороною;

якщо по дорозі на роботу чи додому ви зустріли триколірну кішку, то це до везіння у житті. Ну, а якщо пухнаста тварина захоче потертися про вашу ногу, то щастя ходитиме за вами по п'ятах кілька днів;

якщо в тарілку з їжею впаде муха, то не поспішайте засмучуватися, адже це теж гарна прикмета. В даному випадку на вас чекає фінансове благополуччя, про яке ви так давно мріяли.

Також запам'ятайте:

якщо у вас запланована важлива ділова зустріч, а на її шляху ви потрапили під дощ, то можете не сумніватися в тому, що вона завершиться дуже добре для вас;

якщо під час приготування їжі ви ненароком розсипали крупу, то на вас чекає щастя в особистому житті. Акуратно зберіть те, що розсипали, та згодуйте це птахам;

якщо під час прогулянки ви побачите близнюків, то це до везіння у будь-якій життєвій сфері;

якщо з ранку в небі ви бачите веселку, то це до успіху;

якщо дорогу перебігла чорна кішка, то не варто засмучуватися, адже в протилежному боці на вас чекає успіх і везіння;

якщо ви ненароком вранці розсипали цукор, то це гарний знак, який обіцяє успіх на роботі та у навчанні.

Нагадаємо, що українці також накопичили масу прикмет, пов'язаних зі звичайним домашнім віником.



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