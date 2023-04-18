Сьогодні вівторок — день важливих рішень та змін, який виявиться дуже насиченим для деяких знаків зодіаку, вважають астрологи.

Тому сьогодні варто не поспішати, проявляти увагу у робочих питаннях, а також приділяти більше часу тим, кого ви любите, йдеться у гороскопі ресурсу Ukr.Media.

Овен

Будьте уважні, нічого не упускайте з поля зору. Інформація, яку ви отримаєте сьогодні, допоможе вирішити питання, які вас турбували останнім часом. У справах варто бути обережнішими. Намагайтеся уникати спірних рішень, необдуманих кроків — цього буде достатньо, щоб уникнути пастки, розставлені недоброзичливцями на вашому шляху,

Можливі нові відкриття, не виключені й цікаві пропозиції. Не варто, однак, розраховувати на те, що ваше життя негайно та кардинально зміниться на краще: для всього потрібні час та зусилля.

Телець

День приносить чимало турбот та труднощів. Ви впораєтеся з ними краще, ніж це могли б зробити представники інших знаків, але надвечір відчуєте, що потребуєте відпочинку. Багатьом Тельцям доводиться виправляти раніше допущені помилки, і представники знака не одержують від цього найменшого задоволення.

Варто бути обережнішими із грошима, особливо чужими: легковажне ставлення до них може обернутися неприємностями. Імовірні розбіжності на роботі, та й для того, щоб уникнути сварок та суперечок удома, доведеться постаратися. Гармонія у стосунках надвечір відновиться.

Близнюки

Скористайтеся сприятливим збігом обставин для вирішення робочих проблем. Якщо зараз ви не виявите ділову активність, недоброзичливці цим скористаються, конкуренти вирвуться вперед. Керівництво готове підтримати вас; можна обговорювати питання щодо кар'єрного зростання, підвищення зарплати.

День підходить для спілкування із членами сім'ї, близькими друзями. У вас для кожного знайдуться і слова підтримки, і хороша порада, якщо вона буде потрібна. Можливі цінні подарунки, великі надходження.

Рак

День не назвеш особливо приємним, але ви матимете можливість провести його непогано. Проясняться непорозуміння щодо роботи, ви отримаєте відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Можна шукати нових союзників та ділових партнерів, деякі представники знаку змінять роботу на більш престижну та високооплачувану.

День підходить для зустрічей із друзями. Порадує відвідування театру чи концертної зали, картинної галереї. Ви тонко відчуваєте мистецтво, навіть фахівці здивуються глибиною та точністю ваших коментарів.

Лев

Сприятливий день. Успіх на вашій стороні, ви можете багато чого досягти, якщо проявите ініціативу і будете старанними. Деякі представники знаку стикаються з несподіваними перешкодами, але долають їх просто блискуче. День підходить для укладання угод, започаткування співпраці з новими партнерами.

Можна робити покупки, зокрема великі. Крім того, цей день дуже добре підходить для підготовки до якоїсь великої урочистості. Ви не пропустите жодної деталі, чудово впораєтеся з вирішенням організаційних питань.

Діва

День минає спокійно. Одна з причин цього — у тому, що ви за будь-якої можливості відкладаєте заплановане. Тим часом сьогодні можна було б проявити ініціативу, винахідливість і наполегливість; якщо ви налаштуєтеся на більш діяльний лад, то не пошкодуєте про це. У справах варто розраховувати лише на старих друзів та перевірених союзників; нові контакти потребують великої обережності.

Можливі суперечки із близькими. Ви зробите все можливе, щоб швидко покласти край розбіжностям, і досягнете успіху в цьому. Більше того, цього дня ви можете помиритися з людьми, яких колись ненароком образили.

Терези

Зірки до вас прихильні, день буде легким та вдалим. Сьогодні вам пощастить у багатьох починаннях, у тому числі найсміливіших. Вдасться взяти під контроль багато бізнес-процесів, і тільки від вас залежить, наскільки грошові надходження будуть значними, а угоди вигідними.

Хоча справи забирають багато часу, вдається і поспілкуватися з близькими. День обіцяє приємні звістки, що стосуються членів сім'ї, які мешкають в інших містах. Можливі незаплановані подорожі, які складуться дуже добре.

Скорпіон

Будьте уважні. Це непростий день, і потрібно бути спостережливими і нічого не забувати, щоб прийняти вірні рішення, не зробити помилок. Важливо правильно оцінювати свої сили і не покладатися на везіння там, де слід докласти зусиль. Є й небезпека фінансових втрат.

День насичений емоціями, багатьом Скорпіонам буде важко впоратися зі своїми поривами. До того ж представники знака стають особливо примхливими та нестриманими, чим нерідко засмучують своїх близьких.

Стрілець

Непоганий день, який підходить для звичних справ. Ви добре справляєтеся з усім, за що беретеся, багато питань вирішуєте швидше та ефективніше, ніж ваші колеги. Можливий початок співробітництва, яке буде тривалим, взаємовигідним та плідним.

Не виключені проблеми у особистих стосунках. Вам не завжди вдається порозумітися з коханою людиною, можливі конфлікти через різні погляди на питання, що стосуються майна та фінансів. Цього дня краще не приймати серйозних рішень щодо сім'ї.

Козоріг

Буде багато справ і завдань, які потребують вирішення, і не вдасться відразу вибрати правильну лінію поведінки. Можливі помилки та хибні погляди, великі та маленькі поразки. Не завжди ви правильно реагуєте на те, що відбувається, часом допускаєте промахи. Деколи підтримка мудрих і досвідчених людей не завадить.

День підходить для довгострокових інвестицій, великих покупок. Ви також можете займатися облаштуванням житла: фізичний комфорт і затишок зараз необхідні вам для душевного комфорту. Настрій покращиться, якщо ви проведете вільний час із дітьми, станете учасником їхніх веселих ігор.

Водолій

Дуже сприятливий день. Скористайтеся впливом позитивних тенденцій для реалізації планів, які ви довго виношували. Можна розпочинати роботу над якимись бізнес-проєктами — як власними, так і спільними. Імовірні цікаві ділові пропозиції, у тому числі від колег за колишнім місцем роботи.

День підходить для будь-якої творчої діяльності: ваші ідеї хороші, на брак натхнення скаржитися не доводиться. Дуже легко закохатися і втратити голову — але ні до яких проблем це не спричинить.

Риби

Не бажано починати якісь серйозні справи, які потребують глибоких знань, спеціальних навичок, досвіду. Набагато краще займатися всякими дрібницями — як не дивно, саме успіхи в незначних справах стають щаблями, що ведуть до великої перемоги.

Можна зав'язувати знайомства. Люди, які сьогодні бачать вас вперше, миттєво переймаються симпатією. Та й старі знайомі готові змінити свою думку на краще. Цим можна скористатися, щоб спробувати відновити якісь раніше перервані стосунки.

Також варто пам'ятати, що 18 квітня за Східним календарем — день Веселого (Вогняного) Коня.

Про це нагадують на сайті Метеопрог.





Вогняний Кінь — доброзичлива, щира та щедра істота. Ним захоплюються родичі, а незнайомці, ледь познайомившись, теж починають бути приємно враженими. Все через його пристрасність та чуттєвість. Щоправда, є один мінус — Вогняний Кінь не завжди вірний і може легко поміняти старе захоплення на нове.

Кінь, природно, любить подорожувати. Він терпіти не може офісної роботи і всіма можливими способами уникає її.

Професії, які зв'язані з працею на свіжому повітрі або зв'язані з подорожами (садівники, водії тощо) сьогодні цілком можуть розраховувати на енергетику Вогняного Коня в усіх справах.

«Якщо у вас нещодавно розпочалися стосунки, постарайтеся ненав'язливо проконтролювати свого партнера, щоб не втратити його зовсім. Крім того, врахуйте, що не варто розпочинати легковажні взаємини, інакше з проблем не виплутаєтеся», — радять знавці Східної астрології.

Раніше астрологи назвали знаки зодіаку, на яких до кінця квітня чекає багатство та успіх у справах.

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