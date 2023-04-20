Уряд затвердив зміни про виплату 2 тисяч та 3 тисяч грн: як отримати гроші

Уряд удосконалив механізм грошових виплат людям, які евакуюються з територій, де відбуваються бойові дії.

Згідно зі змінами, гарантовані грошові виплати зможуть отримати не лише люди, які евакуюються з небезпечних регіонів на спецпоїздах, а й ті, хто виїжджає евакуаційними автобусами, повідомляється на Урядовому порталі.

При цьому люди, які мають намір виїжджати, мають повідомити про евакуацію до органів місцевої влади. Списки передаватимуться до ОВА.

Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 ти. гривень на дорослого та 3 тис гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Для отримання грошей обов'язково потрібно пред'явити:

- документ, що засвідчує особу,

- ідентифікаційний код,

- свідоцтво про народження дитини,

- для осіб з інвалідністю — документ, що підтверджує.

Щоб уникнути дублювання виплат чи зловживань, «Укрпошта» розробляє програму верифікації осіб, що евакуюються.

З питань евакуації та отримання грошової допомоги від держави можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування: 15−48 або на гарячу лінію Уповноваженого ВПО за номером: (066) 813−62−39.

Раніше повідомлялося, що деяким жінкам доплата до пенсії становитиме 730 гривень.

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