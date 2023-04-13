Безкоштовний евакуаційний потяг з Донбасу змінив маршрут: що важливо знати

У Мінреінтеграції, де раніше розповідали про те, що українці, які виїжджають за району бойових дій на безпечну територію, можуть оформити соціальний догляд вивезеними у тил родичами, повідомили про зміну маршруту евакуаційного потягу з Покровська (Донецька область).

В міністерстві зазначили, що з 18 квітня потяг, який раніше він курсував на Черкащину, прибуватиме до міста Бердичів (Житомирська область). Рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах. Час відправлення евакуаційного потяга з Покровська — 14:15.

Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890−33−18, (066) 285−62−90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

Для евакуації тяжкохворих і маломобільних осіб звертайтеся за телефонами: (099) 710−48−72, (099) 311−53−14, (099) 311−53−36, (096) 108−60−48, (096) 108−52−24.

На Житомирщині внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.

Також звернутися за допомогою з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15−48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078−84−33.

Нагадаємо, що у березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Фото «УЗ»

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