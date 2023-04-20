«Не хотіла лікуватися»: у приватній клініці задушили пацієнтку та дві доби приховували факт її смерті

Абсолютно дикий випадок трапився в одній із приватних клінік Вінницької області. Там медичний працівник задушив 42-річну пацієнтку, яку доглядав у лікарні. Про це стало відомо «ФАКТАМ» із повідомлення поліції Вінниччини. Як нам пояснили в поліції, між пацієнткою та медпрацівником відбувалися постійні конфлікти, і одного разу чоловік не витримав і наважився на вбивство.

— У жінки, яка лікувалася у цій приватній клініці, була алкогольна залежність. Звичайно, пити спиртне їй там не дозволяли, через що пацієнтка буквально лютувала, — розповіли «ФАКТАМ» правоохоронці.

Сам 47-річний медичний працівник на допиті так пояснив свій вчинок:

— Ми мали постійні конфлікти. Вона не хотіла лікуватись, відмовлялася приймати ліки, ігнорувала медичні процедури. Постійно просила принести їй чогось випити. Коли я казав, що спиртне їй не можна, вона починала ламати меблі, медичне обладнання. Я ремонтував, а потім вона знову все ламала. Ну, у мене й не витримали нерви.

Цікаво, що медпрацівнику якимось чином майже дві доби вдавалося приховувати факт смерті своєї підопічної. І лише після того, як тіло пацієнтки вже задеревеніло, він сам повідомив у поліцію, що жінка померла. Каже, що сподівався на те, що на тілі, що задубіло, експертам не вдасться виявити сліди механічної асфіксії.

Наразі медпрацівника заарештовано на 60 діб без права виходу на волю під заставу. Якщо його провину буде доведено, то чоловікові загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у лікарні Тернопільської області після процедур осліпли 22 пацієнти, одному з яких навіть довелося видалити око.

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