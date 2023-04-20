Загорнув у килими і посипав пральним порошком: одесита затримали за жорстоке вбивство чоловіка з Бахмута

У приміському селищі Одеси сталося жорстоке п'яне вбивство — жертвою став вимушений переселенець з Бахмута. Як повідомили в поліції Одеської області, несумісні з життям ножові поранення потерпілому завдав його квартирний господар, який мешкає в Одесі.

17 квітня до поліції звернувся житель селища Авангард і повідомив, що його товариш з Донеччини, який винаймає недалеко від нього квартиру, вже п'ять днів поспіль не виходить з ним на зв'язок. Під час оперативно-розшукових заходів в орендованій оселі правоохоронці виявили тіло 38-річного квартиранта без ознак життя, та з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаних ран на шиї та тулубі.

Провівши поквартирний обхід, опитавши місцевих мешканців та встановивши коло спілкування бахмутця, за кілька годин поліцейські відновили перебіг подій, які передували злочину, і встановили, що 13 квітня чоловіки разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка. Нетверезий гість схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним пожильця: один раз у живіт і один — у шию.

Потерпілий помер, а правопорушник, щоб приховати сліди злочину, загорнув тіло в килими та посипав їх пральним порошком.

Для приховання слідів вбивця використав пральний порошок

Після цього він поїхав додому в Одесу, де його згодом і розшукали правоохоронці.

З квартири, в якій проживав убитий, поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Нині фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року під Одесою сталося ще одне жахливе вбивство — у селі Павлівка домушник позбавив життя вчительку, забивши її до смерті монтировкою.

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