Заліз у будинок й забив до смерті монтуванням: під Одесою домушник позбавив життя вчительку

У селі Павлівка Болградського району Одеської області сталося жорстоке вбивство.

60-річна вчителька отримала важкі черепно-мозкові травми монтуванням, передає «Юг.Today» з посиланням на власні джерела.

Жінку вдарив злодій, який шукав продовольство спочатку у літній кухні, а потім увірвався до будинку самотньої сусідки.

26-річний житель села, раніше неодноразово засуджений, вліз до її будинку через вікно, попередньо зламавши його монтуванням.

Жінка, яка тоді відпочивала у сусідній кімнаті, почула гуркіт й вирішила перевірити причину шуму. Імовірно, вона впізнала злодія.

Вчителька намагалася втекти, але чоловік наздогнав її на порозі будинку, перед тим кілька разів вдаривши її по голові монтуванням. Жінка від отриманих травм одразу померла.

На жаль, правоохоронці нападника поки що не затримали.

«ФАКТИ» писали про трагедію у Броварах під Києвом. Там чоловік убив сестру, вдаривши її сокирою по голові. А на Житомирщині чоловік убив свого сусіда.

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