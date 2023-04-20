Красуня-донька Віри Брежнєвої роздяглася на природі (фото)

Нещодавно старшій доньці співачки Віри Брежнєвої виповнилося 22 роки. Соня Кіперман вже давно мешкає в Америці окремо від відомої матері, на яку, до речі, дуже схожа.

А ще дівчина, як і її батько, не соромиться демонструвати підписникам відверті кадри.

Соня вже вище за маму й може похвалитися стрункою фігурою, яку не приховує. Так дівчина продемонструвала знімки на тлі природи, на одному вона зображена топлес, правда груди прикрила руками.

Як відомо, Віра Брежнєва розірвала усі зв'язки з країною-агресором у лютому минулого року. Наразі артистка дає рідкісні концерти за кордоном.

А ще зіркова білявка займається благодійністю. Ходять чутки, що вона розлучилася з продюсером Костянтином Меладзе, який не поспішає озвучувати позицію щодо «сво». Але подружжя воліє не коментувати подібні плітки на свою адресу.

Також співачка іноді ділиться думками з підписниками. Зокрема, про спілкування у мережі.

«На час посту дала собі обіцянку — не більше години на день у соцмережах. Поки що виходить. Але не завдяки силі волі, а завдяки зайнятості. І ось сьогодні вихідний, є що розповісти, і є година на це. Останній тиждень був дуже насиченим… Начебто з весною розквітає активність… І я рада нарешті повернутися до роботи у більш щільному графіку. І навіть коли телефон нагадує про теплі спогади, розумієш, що як раніше не буде. Щодня будуємо нове життя заново», — розповідала у мережі 41-річна Віра.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну, Віра Брежнєва та її чоловік Костянтин Меладзе виїхали до Європи. Свою російську нерухомість пара виставила на продаж.

440

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram