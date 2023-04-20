Не тільки ACTED чи ООН: ще одна організація відновлює виплати 6600 грн — хто може на них розраховувати

Після заяв міжнародних організацій ACTED та ООН щодо відновлення виплат українцям, благодійний фонд Dorcas (Доркас) теж повідомив про надання фінансової допомоги.

Про це пише «На Пенсії».

Грошова допомога від Dorcas надається внутрішньо переміщеним особам у двох областях — Запорізькій та Закарпатській. Кошти виплачують одразу за 3 місяці на кожного члена родини, загалом 6600 гривень на людину. Гроші надходитимуть у відділення «Укрпошти».

У Запорізькій області умови реєстрації на грошову допомогу такі: потрібна довідка ВПО, в сім'ї є категорія вразливості, минуло понад 3 місяці з дня останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій.

«Якщо не минуло 3 місяців від першої виплати, потрібно зачекати і не записуватися на реєстрацію. Якщо людина першу (чи всю відразу) виплату отримала у січні, ми рахуємо: 1 — січень, 2 — лютий, 3 — березень. Значить, у квітні вона може претендувати на допомогу. Якщо перша виплата була раніше січня, то вже минуло понад 3 місяці. Якщо упродовж 30 днів ви подали заявку в іншу благодійну організацію на фінансову допомогу, вам слід почекати від них відповіді, перш ніж подаватися до нас», — йдеться у зверненні організації.

У Закарпатській області на допомогу можуть претендувати особи, в яких минув місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій (якщо вони таку допомогу отримували). Також умова — сім'я повинна мати хоча б одну з категорій вразливості.

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, треба записатися телефоном, тоді заявнику призначать день та годину, коли треба прийти з документами:

- Закарпатська область — +380 635 740 254;

- Запорізька область — +380 931 563 758, +380 668 722 556.

Гаряча лінія організації «Доркас Україна»: 0800−351−369.

Фінансову допомогу від Dorcas надається внутрішньо переміщеним особам з таких категорій вразливості:

- особи з інвалідністю, або якщо в родині в когось наявна інвалідність, підтверджена довідками;

- багатодітна родина (3 та більше дітей);

- люди похилого віку (60 років і старше);

- особи з тяжкими хронічними захворюваннями та якщо в когось у родині наявне хронічне захворювання, підтверджене довідками;

- вагітна та/або якщо у родині є діти до 3-х років;

- мати-одиначка/батько-одинак, статус яких підтверджено офіційними документами.

Необхідно надати лише оригінали документів на кожного члена родини, копії не потрібні.

Нагадаємо, в Україні відновився прийом заявок на грошову допомогу від ООН. Допомогу можуть отримати переселенці, які постраждали через російську агресію в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

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