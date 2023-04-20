«Мені самій цікавий її наступний хід»: російська письменниця помстилася запроданці Тодоренко

Письменниця із Санкт-Петербурга Дарина Мішина випустила книжку, яку в рамках співпраці писала для телеведучої-запроданки Регіни Тодоренко. Дитячу аудіоказку «Регіна-мандрівниця в Африці» було опубліковано на книжковому сервісі «ЛітРес» 10 квітня, повідомляють російські ЗМІ. Тодоренко теж анонсувала вихід своєї книжки й відкрила передзамовлення — 700 рублів за примірник. Її твір має назву «Регіна-мандрівниця рятує Австралію» і надійде в продаж 20 квітня.

Дарина Мішина розповіла у коментарі, що хотіла випустити свою книжку безплатно, але це виявилося неможливим. Також вона додала, що книга, яку вона писала для Тодоренко, зберегла той вигляд, у якому мала бути здана телеведучій-мовчунці. Загалом письменниця планує випустити понад десять книжок про пригоди дівчинки Регіни.

Дарина Мішина не стала заперечувати, що випустила книгу в помсту Регіні Тодоренко, і навіть додала, що це можна було назвати її головною мотивацією:

«Можливо, на мене чекає третій суд або, може, вона найме одразу десять райтерів, щоб вони їй за місяць написали десять книжок. Мені самій цікавий її наступний хід. Чекаю з нетерпінням. Мені дуже цікаво, скільки ідей вона взяла з концепції, яку ми з нею обговорювали. Можливо, дізнаюся це, коли побачу її книжку в книгарні. Але з того, що я бачила на сьогодні, мене не вразило. Ілюстрації, на мій погляд, бляклі, а діти люблять соковитість і яскравість».

Додамо, що 2022 року письменниця Дарина Мішина розповіла ЗМІ, що Регіна Тодоренко не виплатила їй гонорар за дитячу книгу, яку вона писала для телеведучої. У результаті остання звернулася до суду з позовом про захист ділової репутації на 8 мільйонів рублів і вимогою видалити матеріал про конфлікт, опублікований у пропагандистському виданні «Комсомольская правда». Суд позов не задовольнив.

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