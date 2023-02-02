Поки бомблять рідну Україну відпочиває на Мальдівах: мовчунка Тодоренко влаштувала райські канікули

Телеведуча та актриса Регіна Тодоренко, яка є уродженкою Одеси, опублікувала зворушливе відео сімейного відпочинку на Мальдівах, на якому вперше чітко показала обличчя молодшого сина Мирослава. Судячи з усього, знаменитість вирішила, що шанувальникам уже час побачити її малюка. Відповідний ролик вона опублікувала в особистому блозі.

На кадрах чутно, що Регіна цікавиться, чи подобається 6-місячній дитині готель, а потім ніжно цілує її в ніс. Регіна вже навчає Мирослава простих слів, таких як, мама-тато, так-ні та інших. Однак поки що у відповідь чує: «агу».

Користувачі відзначили, що молодший син телеведучої, яку нещодавно рашистські ЗМІ висміяли за вульгарність, дуже схожий на маму, а також відзначили його схожість зі старшим братом Михайлом.

Нагадаємо, що першу дитину своєму чоловікові Владу Топалову Тодоренко, яка живе та працює у росії, народила 2018 року. Хлопчика назвали Михайлом, однак у звичайному житті звуть Майклом. Про другу вагітність подружжя не говорило до останнього — вони поділилися новиною вже на останніх місяцях вагітності. Тоді артистка прийшла на зйомки чергового випуску музичного шоу «Маска» на пропагандистському НТВ у прозорій сукні, яка не приховує округлих форм.

Однак на цьому зіркові батьки зупинятися не збираються — наприкінці 2022 року співачка, яка перебуває під санкціями РНБО, заявила, що вже планує третю дитину.

Нагадаємо, Катерина Осадча закликала позбавити громадянства артистів-мовчунів.

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