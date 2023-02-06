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Світлана Тарабарова різко висловилася про колишніх колег, які замовчують війну

13:42 6 лютого 2023
Світлана Тарабарова

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка скоро втретє стане мамою, різко висловилася про своїх колишніх зіркових колег з гурту Real O. Зокрема таких, як Регіна Тодоренко та Аліна Астровська, які живуть в росіїї та ведуть безтурботне життя, замовчуючи російське вторгнення в Україну.

Світлана ж обрала життя в Україні, волонтерську допомогу й боротьбу на інформаційному фронті. Разом із чоловіком та двома дітьми мешкає під Києвом і запевняє, що не збирається залишати країну. А таких артисток, як її колишні колеги, вона навіть шкодує.

«Мені їх шкода. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенсом, за що треба боротися. Гроші? Я так розумію, що вони обирають гроші. Інше я не можу зрозуміти», — сказала Світлана в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Тарабарова вважає, що свій вибір артистки зробили, обравши забезпечене життя в росії. Але доводити їм щось вже не бачить сенсу.

«Ми і без них впораємося, ми вистоїмо, житимемо у класній країні. Ми вже живемо в класній країні, попри ракети та обстріли. Подивись — нас не зламати, у нас є правильні орієнтири, свобода, цілі, а це не купиш за гроші. Після перемоги ми все відбудуємо… Ми почали цінувати своє, на жаль, такою ціною. А тих — мені шкода», — зазначила Світлана.

Нещодавно співачка розкрила стать третьої дитини — в зірковій родині з’явиться ще одна дівчинка. Разом із чоловіком Олексієм Світлана виховує сина Іванка та донечку Марійку.

Нагадаємо, в той час, коли російські ракети знищують Україну, одеситка Регіна Тодоренко спокійно відпочиває на Мальдівах.

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