Мусульмани України відзначають Ураза-байрам: традиції та заборони одного з найбільших свят в ісламі

Завершився священний для мусульман місяць Рамадан, сьогодні вони відзначають одне з великих свят — Ураза-байрам.

У ніч на Ураза-байрам заведено повторювати такбир (слова, що возвеличують Аллаха), здійснювати додаткові намази й читати Коран, а ближче до ранку — зробити повне обмивання та у святковому одязі йти на ритуальну молитву (ід-намаз), яка починається через 20 хвилин після сходу сонця.

Традиційно до початку намазу вилачують обов'язкову милостиню — Закят аль-Фітр, яка призначена для допомоги восьми категоріям людей: злиденним, бідним, людям, які тільки-но прийняли іслам, тим, у кого немає можливості розплатитися з боргами, для викупу рабів з рабства, борцям за віру заради Аллаха, подорожнім, які не можуть продовжити свій шлях або повернутися додому і для самих збирачів закята. Це можуть бути як гроші, так і продукти.

Після намазу люди вітають один одного словами: «Ід мубарак!» (Благословенного свята!) і святкують за багатим столом — постувати в Ураза-байрам не можна. На столі, зокрема, має бути багато солодощів.

В цей день відвідують родичів, друзів, сусідів, приділяючи увагу тим, хто захворів чи потребує допомоги, дарують подарунки. В Ід аль-Фітр обов'язковим вважається відвідування кладовищ, щоб навести лад на могилах родичів, почитати над ними Коран, попросити Аллаха полегшити їхню долю і роздати їжу бідним.

Святковим вважається тільки перший день місяця Шавваль, проте в багатьох мусульманських країнах установи, школи та навіть магазини не працюють ще два-три дні, протягом яких люди продовжують відзначати свято розговіння.

Напередодні мусульман України привітав президент Володимир Зеленський, зазначивши, що вже вдруге це свято доводиться відзначати під час широкомасштабної російської агресії: «Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей. Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!»

Привітали зі святом і Збройні сили України, подякувавши мусульманам, що вони разом з представниками інших релігій боронять країну.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський виступив в кримськотатарському культурному центрі «Бірлік» з нагоди започаткування на офіційному рівні традиційної вечері Іфтар, зазначивши, деокупація Криму є безальтернативною метою України.

Фото зі сторінки лідера кримськотатарського народу Рефата Чубарова

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram