Зірка фільму «Кучерява Сью» вийшла заміж за друга дитинства

Зірка культової голлівудської комедії «Кучерява Сью» Елісон Портер вийшла заміж за свого друга дитинства професійного танцюриста Джастіна Де Вера. Їхнє весілля відбулося в каплиці Саду Венери в Caesars Palace у Лас-Вегасі 16 квітня. Елісон і Джастін познайомилися, коли ще були дітьми, проте почали зустрічатися шість років тому. Про свої заручини закохані оголосили наприкінці липня 2022 року.

Звісно, зараз у 41-річній акторці та співачці важко впізнати пустотливе дівчисько, яке понад 30 років тому підкорило серця мільйонів глядачів у різних країнах, зігравши Кучеряву Сью. Партнером Елісон був Джеймс Белуші.

Портер народилася у Вустері, штат Массачусетс. Її мати викладала танці. Вона готувала дітей для виступу на телеконкурсі Star Search у Лос-Анджелесі. Одного разу продюсер цього дитячого шоу почув, як Елісон співає в холі готелю.

Дівчинці запропонували взяти участь у конкурсі наступного сезону. Вона погодилася і перемогла. Їй було тоді всього п'ять років.

Елісон встигла знятися в кількох фільмах у невеликих ролях до того, як її запросили грати Кучеряву Сью. Після успіху комедії кар'єра Портер згасла. Вона вирішила змінити амплуа і зайнялася співом. У 2016 році колишня актриса перемогла в популярному телешоу «Голос». Відтоді вона зосередилася на музичній кар'єрі.

На весіллі Елісон і Джастіна були присутні 75 гостей, зокрема популярний співак Адам Ламберт.

Портер і її 33-річний обранець обмінялися рукописними клятвами під час церемонії. «Ми були найкращими друзями так довго, що для нас це просто наступний крок. Ми знайомі понад 20 років. Ми провели разом дивовижні шість років, виховали чудових дітей і народили власну дитину. Отже, це те, на що ми чекали», — заявила Елісон.

Шлюб із Де Вера другий для Портер. З 2012 по 2018 рік вона була одружена з Браяном Отенрітом. Він колись знімався в серіалах, а потім зайнявся експортом фруктів. У шлюбі з ним Елісон народила сина Мейсона (10 років) і доньку Арію (у травні виповнюється 9 років). Під час весільної церемонії вони несли обручки.

Спільна донька Елісон і Джастіна Шайло народилася 20 жовтня 2021 року.

Де Вера запропонував Елісон вийти за нього заміж під час концерту Девіда Грея в Грецькому театрі в Лос-Анджелесі. У той момент грала пісня This Year's Love, яка звучала під час їхнього першого спільного танцю.

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