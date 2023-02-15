Дженніфер Лопес та Бен Аффлек придивляються до особняка за 34,5 мільйона доларів

Незважаючи на чутки, що тиражуються в ЗМІ про проблеми у шлюбі Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, пара нарешті обрала собі будинок. Після майже двох років пошуків, які розпочалися ще до того, як вони одружилися у липні, 53-річна співачка та актриса та 50-річний актор знайшли місце, яке можна назвати будинком. Про це пише TMZ.

Зазначається, що зіркова родина має контракт на особняк вартістю 34,5 мільйона доларів з 7 спальнями і 13 ванними кімнатами в Pacific Palisades.

Будинок, розташований у престижному місці, має гараж на шість автомобілів, окремий гостьовий будинок, басейн та «залиту сонцем їдальню з каміном», а також шикарний бар, джакузі та літню кухню. Також в особняку є винний льох, домашній тренажерний зал та оздоровчий спа-центр.

Також повідомляється, що Дженніфер Лопес виставила на продаж свій будинок у Бель-Ейр за 42,5 мільйона доларів. Цей особняк актриса купила у 2016 році за 28 мільйонів доларів. І якщо угода відбудеться, Джей Ло навіть заробить на переїзді.

За інформацією закордонних ЗМІ, днями подружжя було на екскурсії особняком, який може стати їх новим будинком.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ рясніли заголовками про Лопес та Аффлека після дуже гучної появи на «Греммі», де Бен виглядав досить нещасним, і у зіркової пари була, як здавалося, напружена розмова.

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