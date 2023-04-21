«Наступний запуск буде за кілька місяців»: найпотужніша ракета у світі від Ілона Маска вибухнула після старту

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship. Старт відбувся о 08:34 ранку за місцевим часом 20 квітня з невеликого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас. Це була друга спроба. Першу скасували за кілька хвилин до старту з технічних причин 17 квітня.

Маск привітав співробітників SpaceX з успіхом і пообіцяв, що через кілька місяців відбудеться новий випробувальний запуск.

«Привітання команді SpaceX з нагоди надихаючого випробувального запуску Starship! Ми багато чому навчилися перед наступним випробувальним запуском, який буде через кілька місяців», — написав американський мільярдер у Twitter.

Його твіт викликав у багатьох, м'яко кажучи, подив. Адже старт найбільших в історії людства ракети та корабля можна назвати лише частково успішним. Через три хвилини з гаком Super Heavy і Starship вибухнули.

Представники SpaceX назвали це «неконтрольованим роз'єднанням».

За планом після старту Starship мав відокремитися від ракети-носія і продовжити політ уже на власних двигунах, досягнувши висоти понад 100 км над поверхнею Землі.

Вихід на орбіту мав зайняти шість хвилин і 23 секунди. Очікувалося, що потім за 90 хвилин корабель зробить майже повний оберт навколо планети, повернеться в атмосферу і приводниться в Тихому океані на північ від Гавайських островів.

Перший ступінь Super Heavy мав приземлитися одразу після старту. Нагадаємо, і ракета, і корабель заявлялися як багаторазові.

На ділі ж Starship не зміг відокремитися від ракети-носія. Вони разом почали перекидатися і вибухнули.

Інженер SpaceX Кейт Тайс заявила журналістам, що цього разу для творців ракети і корабля головним було, щоб вони злетіли.

Раніше один із найбагатших людей планети Ілон Маск в інтерв'ю ВВС розповів про свою роботу в Twitter.

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