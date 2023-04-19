«Не раз стріляв собі в ногу»: Ілон Маск розповів, як рятує Twitter від банкрутства

Один із найбагатших людей у світі американський мільярдер Ілон Маск несподівано дав інтерв'ю ВВС. Він спонтанно погодився відповісти на запитання журналіста Джеймса Клейтона. Трансляція велася у прямому ефірі із Сан-Франциско за допомогою Twitter Spaces. Її переглянули понад 3 мільйони людей у різних країнах світу.

Головною темою розмови стало придбання Маском компанії Twitter. Ця угода наробила багато галасу минулого року. На думку багатьох експертів, Twitter за нового власника лихоманить. Ціла низка новацій, які ввів і продовжує вводити Ілон (а він сам керує цією компанією), дуже спірні і не подобаються користувачам.

Маск чесно зізнався, що управляти Twitter, купівля якого обійшлась йому у 44 млрд доларів, «досить болісно». «Це аж ніяк не вечірка, це вкрай болісний процес. Зате не нудно, це справжні американські гірки… Я готовий продати компанію, якщо знайду відповідного покупця», — додав бізнесмен.

Ілон заявив, що якби йому запропонували 44 млрд прямо зараз, він би не продав Twitter. Однак після невеликої паузи уточнив, що продав би, якби був упевнений, що покупець — справжній прихильник ідеї говорити правду.

Він сказав, що протягом останніх кількох місяців «ситуація була справді досить стресовою», проте відмовився визнати покупку Twitter помилкою.

«Роботи так багато, що іноді мені доводиться спати в офісі. У мене для цього є місце на дивані у бібліотеці. Туди ніхто не ходить», — розповів мільярдер.

І це, на думку Маска, дає результат. Він вважає, що загалом справи у Twitter йдуть непогано. Люди стали користуватися ним частіше. «Twitter зараз загалом вийшов у нуль», — додав Ілон. Він пояснює це тим, що більшість рекламодавців, які пішли восени та взимку, тепер повернулися.

Клейтон запитав Маска, чи він визнає, що деякі з його твітів завдали серйозної шкоди йому особисто, а також компаніям, якими Ілон володіє або керує.

«Чи я стріляв собі в ногу своїми твітами? Так, неодноразово. Думаю, мені не слід писати твіти після третьої години ночі», — з усмішкою відповів Маск.

Головною темою розмови стало придбання Маском компанії Twitter

Мільярдер визнав, що найважче йому було скоротити велику кількість працівників Twitter. На момент покупки ним компанії в ній працювало трохи менше як 8000 осіб. Після скорочень, які він провів, залишилося 1500.

«Питання таке: компанія збанкрутує, якщо ми негайно не скоротимо витрати. Справа тут не в турботі чи байдужості. Якщо корабель потоне, то без роботи залишаться усі», — пояснив він причину масових звільнень.

Маск сказав, що хотів би особисто поговорити з кожним із тих, кого був змушений залишити без роботи, але це фізично неможливо.

Нагадаємо, свого часу Ілон Маск осоромився, зробивши кілька неоднозначних заяв на адресу України, а також обмеживши ЗСУ доступ до Starlink для управління дронами.

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