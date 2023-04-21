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Курсом російського корабля: через брак грошей росія вирішила позбавитися найбільшого у світі атомного крейсера

15:17 21 квітня 2023
Крейсер «Петро Великий»

У росії, яка обстрілює Україну, важкий атомний крейсер «Петро Великий» — флагман Північного флоту росії — буде списаний на металобрухт, пише Moscow Times з посиланням на ТАСС.

Найбільший у світі військовий корабель із ядерною руховою установкою та єдиний надводний атомохід російського флоту планується вивести з бойового складу ВМФ країни-агресора.

Спущений на воду 25 років тому крейсер, екіпаж якого перевищує 700 людей, планували направити на модернізацію. Однак досвід ремонту важкого атомного крейсера «Адмірал Нахімов» показав, що це дуже коштовно: корабель відправили на модернізацію ще 1999 року, а згодом обіцяли озброїти крилатими ракетами «Калібр».

Але терміни завершення робіт багаторазово зрушувалися, і зараз «Адмірал Нахімов» залишається у бухті ремонтного заводу «Сєвмаш».

Раніше на утилізацію вирушили інші підводні човни-гіганти країни-агресора — «Северсталь», «Архангельськ» та «Дмитро Донський».

Побудовані в 1970-х і здатні нести на борту 20 твердопаливних балістичних ракет Р-39, 170-метрові субмарини класу «Акула» також були визнані «надто витратними» для модернізації.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні відзначили річницю ліквідації російського крейсера «москва».

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