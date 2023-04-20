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Події

Обвалився цілий під’їзд, під завалами опинилися люди: росіяни завдали авіаудару по Вугледару

11:22 20 квітня 2023
будинок

Російські варвары продовжують атакувати Україну. Вночі вони завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок чого обвалився цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Про це повідомили у 72-й Окремій механізованій бригаді (ОМБр) ім. Чорних Запорожців.

«Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію — вижити в цій війні. Замість надії — лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть — це все на що здатні росіяни», — написали військові.

У коментарях українці з гнівом і ненавистю висловлюються про діяння російських нелюдів.

Нагадаємо, 19 квітня під ударами росіян опинилися Одеська та Запорізька області. На Одещині рашисти застосували Shahed-136/131. Українськими воїнами було знищено 10 ударних безпілотників з 12-ти.
У Запорізькій області було збито сім баражуючих снарядів. Ще один ворожий БПЛА українські воїни збили в районі Дніпра.

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