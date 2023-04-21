Суд ще на місяць залишив митрополита УПЦ Павла «під замком»

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), який має багато елітної нерухомості, під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції, повідомляє «Громадське».

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим.

Врешті суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла.

Апеляційний суд окреслив терміни запобіжного заходу. Так, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, клопотали, зокрема, про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати митрополиту Павлу можливість частково проводити богослужіння.

Захисники також вказували на проблеми зі здоров'ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи).

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.

Крім того, до учасників судового засідання хотів долучитися чоловік, який назвався В'ячеславом Діловим — «потерпілим у справі». Він наголошував, що Павла (Лебедя) затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак усі учасники процесу зазначили, що не знайомі з чоловіком.

Як писали «ФАКТИ», в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Ним з благословення митрополита Епіфанія (ПЦУ) став архімандрит Авраамій (Лотиш).

Фото: hromadske.ua

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