Майже 700 окупантів, 4 танки і 5 артсистем: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу

Розпочалася чотириста двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, нагадують у Генеральному штабі Збройних сил України.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, протягом минулої доби противник завдав по території України 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

В результати ударів ЗСУ ворог втратив 680 своїх вояків, по 4 танки та БМП, 5 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 тактичних БПЛА, 5 паливозаправників та 3 одиниці спецтехніки.

Загальна ж цифра знищених на тепер ворогів перевищила 185 700 осіб.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цього разу в коментарях відзначились громадяни інших країн, які славлять ЗСУ та пишуть про те, що полям пшениці та соняшника вкрай необхідні «добрива з орків».

Нагадуємо, російське командування вирішило збільшити участь повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні і посилити співпрацю з групою найманців «Вагнер» під Бахмутом, проте на думку експертів американського Інституту дослідження війни (ISW), відновити повітряно-десантні війська до їх довоєнного рівня боєздатності скоріше за все не вдасться через великі втрати.

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