Російське командування, схоже, збільшує участь повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні й посилює співпрацю з групою найманців «Вагнер» під Бахмутом, попри тертя між ватажком найманців евгеном пригожиним і міністерством оборони рф. Про це йдеться у нещодавній доповіді американського Інституту дослідження війни (ISW). Експерти центру звертають увагу на те, що командувач повітряно-десантних військ генерал Михайло Теплинський (на фото) був перепризначений на «вищу» посаду. За повідомленнями, він був зміщений у січні через «розбіжності» з начальником російського Генерального штабу Валерієм Герасимовим, який також командує військами в Україні.

За оцінкою аналітичного центру, Теплинському навряд чи вдасться відновити повітряно-десантні війська до їх довоєнного рівня боєздатності. Через великі втрати, особливо на першому етапі війни, ці колись елітні війська зараз значною мірою поповнюються погано підготовленими резервістами, призваними за мобілізацією. Це матиме довгострокові наслідки, і зміна командира сама по собі навряд чи розв'яже проблему таких великих втрат, зазначається у звіті.

Водночас, на думку ISW, відновлення на посаді Теплинського, який, за чутками, має зв'язки з групою «Вагнер», може означати, що міністерство оборони хоче тісніше співпрацювати з цим найманським формуванням для захоплення Бахмута.

Обидві сторони нещодавно підтвердили, що повітряно-десантні війська під Бахмутом прикривають фланги з півночі та півдня, в той час, як «Вагнер» штурмує місто. За даними ISW, пригожин в останні дні пом'якшив свою критику військового керівництва, а його сили — за неофіційною інформацією — повинні були отримати кращу техніку, в тому числі танки Т-90.

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