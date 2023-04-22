Неймовірний порятунок «Арсенала» у 100-му поєдинку Зінченка в АПЛ: відеоогляд матчу

Лондонський «Арсенал» з Олександром Зінченком, який у компанії Андрія Шевченка та Михайла Мудрика відвідав концерт «Океану Ельзи» та повернувся на поле після травми, вкотре полоскотав нерви своїм уболівальникам. У домашньому поєдинку проти аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» підопічні Мікеля Артети неймовірним чином врятувалися від поразки.

Під час зустрічі, яка стала для Зінченка 100-ю в англійській прем'єр-лізі, «каноніри» програвали 0:2 та 1:3, але завдяки двом голам на останніх хвилинах змогли уникнути поразки — 3:3 (Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90 — Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 66).

Не зважаючи на нічиї у трьох поспіль матчах «Арсенал» зміг утримати лідерство у чемпіонаті Англії, випереджаючи «Манчестер Сіті» на 5 очок. Ось тільки підопічні Хосепа Гвардіоли мають дві гри в запасі, і за втраченими очками Ерлінг Холанд та компанія вже випереджають команду українця. У наступному турі (26 квітня) на стадіоні «Етіхад» відбудеться очна дуель грандів.

Що ж до самого Зінченка, який грав проти «Саутгемптона» до 72-ї хвилини, то в 30 матчах сезону 26-річний футболіст збірної України забив за «Арсенал» один гол і віддав дві результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко розповів про те, як зробив пропозицію Владі Седан у сімейних трусах.

Фото ФК «Арсенал»

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