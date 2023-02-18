Дебютний гол Зінченка в АПЛ допоміг «Арсеналу» дотиснути у божевільному матчі «Астон Віллу» (відео)

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який вилетів зі своїм новим клубом з Кубка Англії, дебютним голом в англійській прем'єр-лізі та у футболці «Арсенала» допоміг «канонірам» відсвяткувати перемогу в божевільному гостьовому поєдинку проти «Астон Вілли» — 4:2.

На 61-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1 на користь бірмінгемців ексгравець «Манчестер Сіті» потужно «вистрілив» з-за меж штрафного майданчика, і м'яч влетів у кут воріт — 2:2. А вже в компенсовані хвилини «Арсенал» не лише забив переможний гол, а й вразив порожні ворота «Астон Вілли» після того, як воротар суперника побіг у штрафний майданчик гостей на кутовий — 4:2 (Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 93, у свої ворота, Мартінеллі, 90+8 — Уоткінс, 5, Коутіньо, 31).

Відео голу Олександра Зінченка

Додамо, що перший у чотирьох останніх матчах АПЛ успіх дозволив «Арсеналу» повернути собі лідерство у чемпіонаті Англії з триочковим відривом від «Манчестер Сіті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» із Зінченком сенсаційно програв «Евертону» з Миколенком.

Фото ФК «Арсенал»

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