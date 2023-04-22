«Я в раю»: стало відомо, куди перебралась експресофіцерка ДПСУ, яка шокувала мережу розкішним відпочинком у Парижі у розпал війни

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська, яку звільнили зі служби після публікацій на фоні Ейфелевої вежі під час війни, знову похизувалась розкішним відпочинком. Цього разу дівчина вирушила на Мальдіви, світлини з курорту Іванна опублікувала на своїй сторінці у соцмережі. На них вона позувала у купальнику та окулярах.

«Я в раю», — так коротко підписала знімки Іванна Плантовська та обмежила користувачів, які можуть залишати коментарі.

Додамо, що на початку квітня стало відомо, що Іванна Плантовська покидає Україну. Відповідний пост вона залишила у соцмережі.

«Життя у мене змінюється зараз кардинально… сьогодні я залишаю Одесу. Час рухатись далі, і я знаю, що мене чекає нова цікава сторінка мого життя. Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя ненька Україна в серці назавжди!», — написала Іванна Плантовська.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко тоді розповів «Суспільному», що звільнення Іванни Плантовської відбулось наприкінці січня. До цього її переводили з Одеси до Житомира на посаду, не пов'язану з комунікаціями.

«Вона, ще раз підтверджую, звільнена з рядів Державної прикордонної служби на підставі законодавства України про військовий обов'язок військової служби», — зазначив речник.

Раніше «ФАКТИ» писали, що затримано зрадників із ДСНС, які підпалили свою пожежну частину та здавали окупантам учасників АТО.

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