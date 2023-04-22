Тричі вдарив в серце ножем: на Київщині чоловік «помстився» товаришу за словесну образу

У Бучанському районі на Київщині сталося побутове п'яне вбивство — чоловік вбив 50-річного знайомого, з яким розпивав спиртні напої неподалік власного будинку. Подія сталася у жовтні 2022 року.

Як з'ясувало слідство, причиною раптового конфлікту стала словесна образа. Тож вбивця тричі вдарив опонента ножем. Останній удар у грудну клітину в область серця став для чоловіка смертельним, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

В суді прокурори Бучанської окружної прокуратури довели вину чоловіка у скоєнні умисного вбивства знайомого. Суд підтримав ці аргументи і призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили мешканець Київщини перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно за вчинення подібного злочину затримали і мешканця Одеси — його жертвою став вимушений переселенець з Бахмута.

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