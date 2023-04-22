Який штраф чекає на водіїв за відсутність аптечки в автомобілі

Іноді під час зупинки авто патрульні виписують штраф водію в розмірі 340 грн за відсутність аптечки за статтею 121 КУпАП («Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами»).

На думку правоохоронців, відсутність аптечки можна трактувати як керування несправним транспортним засобом, експлуатація якого заборонена.

Дійсно, згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7) авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше).

Однак, зазначають експерти страхової компанії, у жодному нормативному документі не передбачений штраф за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автомобіля, який не використовується для надання послуг із перевезення пасажирів. Інша справа — відсутність аптечки в автомобілі, який використовується, наприклад, як таксі.

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу — 680 грн, згідно з тією ж статтею 121 КУпАП. При повторному подібному порушенні протягом року водія, крім штрафу, позбавлять водійських прав на строк від 3 до 6 місяців або ж піддадуть адміністративному арешту на строк від 5 до 10 діб.

А тим часом водіїв вантажівок почали штрафувати на 17 тисяч гривень за відсутність товарно-транспортної накладної (ТТН).

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