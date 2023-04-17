Знову і знову з'являються повідомлення про погане оснащення російської армії. Вік озброєння також неодноразово ставав приводом для насмішок над військами путіна. Повідомлення варіюються від «старовинних танків радянських часів» до спорожнілих запасів зброї музейної якості, повідомив нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx.

Він опублікував нове дослідження, в якому перераховується російська армійська техніка, розгорнута в Україні, яка старша за наших батьків.

До переліку застарілої техніки входять, серед іншого, «корабельні гармати 1950-х років, встановлені на бронетранспортерах» або застарілі гвинтівки з затворною системою. Усе перераховане обладнання, як стверджується, було прийнято на озброєння до 1970 року. Найстарішим предметом у списку є лопата MPL-50, яку розробив данський офіцер ще в 1869 році. У військах західних країн зазвичай використовуються складані системи лопат. Нинішня модель австрійської армії, наприклад, була прийнята на озброєння в 1983 році. У 1990 році складану лопату Бундесверу востаннє оновили плямистим камуфляжним малюнком.

За словами Oryx, ще одним реліктом російської армії, який був помічений в Україні, є гвинтівка Мосіна-Нагана 1891/30, яку скоріше можна знайти на колекційному ринку в Центральній Європі, ніж на озброєнні армії. У сучасній війні гвинтівка з затворною системою, яку потрібно перезаряджати вручну після кожного пострілу, ймовірно, значно поступається автоматам Калашникова, G-36 або М-16. Але навіть серед техніки російська армія має справжніх старожилів, які воюють на фронті в Україні, як показує список від Oryx. Наприклад, там вказана буксирувана 152-мм гаубиця Д-1. Кажуть, що вона датована 1943 роком.

росія виробляє танки Т-55 з 1958 року, а потім моделі Т-62, Т-64, Т-72 і Т-80. Т-55 вважався стандартним танком Радянського Союзу та його союзників у 1960-х і 1970-х роках.

За даними видання, навіть попередник цієї моделі, Т-54−3 1951 року, був помічений в Україні. Джерело, на яке посилається Oryx, пише, що танкам не вистачало далекомірів, балістичних комп'ютерів і систем управління вогнем. Крім того, вони мали лише примітивні приціли і недосконалу систему стабілізації озброєння.

Тож немає ніякого порівняння з тими типами танків, які Захід постачає в Україну. Танки Leopard, наприклад, дають Україні явну перевагу на полі бою, як сказав військовий експерт Енді Мілберн в інтерв'ю FR.de.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» Олега Болдирєва, який більше відомий як письменник і блогер Мартін Брест: «Як казав мій комбат, проти нас воюють ще гірші довбо… би, ніж ми».

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