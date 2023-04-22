Нідерланди та Данія закуповуватимуть німецькі танки Leopard для України

Данія та Нідерланди разом хочуть надати Україні 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Танки не надійдуть з власних запасів країн, а будуть закуплені на складах німецької промисловості, капітально відремонтовані, а потім передані Україні. Згідно з інформацією, вони можуть бути поставлені з початку 2024 року, пише сайт данського державного телеканалу.

Витрати для двох країн становлять загалом 165 мільйонів євро. Нідерланди також хочуть взяти участь у двох ініціативах із закупівлі артилерійських боєприпасів. Одна з них — це ініціатива ЄС, до якої Нідерланди внесуть 130 мільйонів євро. Крім того, німецька ініціатива також буде підтримана 130 мільйонами євро.

«Ці можливості дозволять Україні продовжити боротьбу за звільнення частини країни від російської окупації, — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. — Українська та європейська безпека нерозривно пов'язані».

Україна вже давно звернулася до західних країн з проханням допомогти їй захиститися від агресивної війни з боку росії, надавши їй бойові танки. Німеччина та кілька інших європейських держав вже надали різні моделі танків Leopard, а інші країни, такі як США, Великобританія та Франція, також надали інші типи танків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, Захід готується до того, що путін застосує в Україні всі інструменти, які в нього залишилися.

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