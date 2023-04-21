Захід готується до того, що путін застосує в Україні всі інструменти, які в нього залишилися

У відповідь на запланований контрнаступ Збройних сил України президент країни-агресорки рф володимир путін може піти на ескалацію. Таке побоювання висловлюють лідери західних країн і готуються до того, що російський диктатор у відповідь на активні дії України на фронті може використати всі інструменти, що залишилися в нього, пише британська The Guardian.

Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що вони очікують на дії росії у відповідь і «повинні бути готові» до екстремальної тактики, оскільки вона намагається утримати українську територію.

Колишній президент росії дмитро медведєв заявив минулого місяця, що Москва готова до того, що українці завдадуть удару у відповідь, попередивши, що його країна застосує абсолютно будь-яку зброю, якщо Київ спробує повернути Крим, який був анексований росією в 2014 році. У Москві, схоже, визнали, що незабаром її війська можуть опинитися в Україні в стані оборони, оскільки зимовий наступ росії, схоже, сповільнився.

Ядерна риторика росії об'єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі оприлюднили заяву, в якій засудили погрози як неприйнятні і розкритикували план путіна з розгортання тактичної ядерної зброї в білорусі. Представники G7 заявили, що на переговорах відбувся відкритий обмін думками щодо підходу до українського конфлікту, в тому числі щодо майбутніх перспектив припинення війни, які, за словами Ріші Сунака, в кінцевому підсумку будуть обговорюватися за столом переговорів.

Однак джерела в Міністерстві закордонних справ Британії припустили, що єдиним способом остаточного вирішення конфлікту буде виведення путіним своїх військ з Криму і надання Заходом Києву інструментів, необхідних для завершення роботи.

Незважаючи на тиск з боку України та інших країн, включаючи колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щодо збільшення військової підтримки — зокрема, надання більшої кількості танків і винищувачів — Велика Британія вважає, що вона надає те, що потрібно Україні. Джерела повідомляють, що вона вже використовує свій «фонд на чорний день».

Департамент енергетичної безпеки Великої Британії та організація Net Zero заявили, що п'ять країн використовуватимуть свої сектори цивільної ядерної енергетики, щоб підірвати контроль росії над ланцюгами поставок, перекриваючи ще один спосіб для путіна фінансувати своє вторгнення в Україну.

Нагадаємо, США звинуватили сімох осіб у поширенні пропаганди на користь кремля.

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