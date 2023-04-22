Зеленський ввів у дію нові санкції проти рф: кого зачеплять

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування спеціальних санкцій. Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи стосуються 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Укази глави держави № 235/20223 і № 236/2023 оприлюднені на офіційному сайті.

Згідно з документами, президент ввів в дію рішення РНБО від 22 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти фізичних осіб — громадян рф, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі. Всього у списку 40 осіб.

Серед громадян Малі, проти яких запроваджено санкції, — президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

Проте санкції проти громадян Малі запроваджено до 31 серпня поточного року, вони передбачають блокування активів, призупинення транзиту та видачі віз.

Щодо решти підсанкційних осіб — санкції введенні на 10 років, і вони передбачають також повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні і передання технологій.

У санкційному списку члени сім'ї російського олігарха та члена Ради Федерації Сулеймана Керімова.

Обмеження стосуються Івана Потаніна, сина російського олігарха Володимира Потаніна та багаторазового чемпіона росії та світових першостей з аквабайка, бізнесмена та інвестора Мурата Алієва та власника компанії Constellation Advisors Ltd Нарімана Гаджієва.

Разом з тим під обмеження потрапили 60 юридичних осіб, серед яких — товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», публічне акціонерне товариство «Росбанк».

Крім того, серед російських юросіб — Центральна виборча комісія рф, партія «Нові люди», ЛДПР, «Справедлива Росія — Патріоти — За правду», «Комуністична партія РФ», девелоперська компанія «ВТБ-Девелопмент», ТОВ «ВТБ-Проект», ТОВ «ВБ-Сервіс», ПАТ «Завод Тула», ТОВ «Мегаком», АТ «Сітібанк», холдингова компанія «Інтеррос», НДІ «Прометей» ім. Гориніна, АТ «Ригель».

Також у списку створене на окупованій частині Донецької області так зване «Міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ДНР».

Іншим указом глава держави ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб.

Серед яких них — акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси» та державне унітарне підприємство «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку».

Нагадаємо, раніше Зеленський ввив у дію пакет санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та пропагандистів.

Як повідлмляли «ФАКТИ», на початку квітня Велика Британія запровадила новий пакет антиросійських санкцій. Нові обмеження введені проти дружини кума путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

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