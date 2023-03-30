Втік до Німеччини, і чекає, коли закінчиться війна: тарологиня розповіла, що сталося з «мовчуном» Олегом Винником

Вже понад рік популярний виконавець Олег Винник уникає публічності. Артист просто зник з радарів шоубізнесу. Втім, вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич зробила таропрогноз за картами та відповіла на запитання, що хвилюють прихильників співака, повідомляє ТСН.

«Якщо говорити про те, куди зник Олег Винник, ми можемо говорити про якісь кардинальні зміни в його житті. Чому кардинальні? Тому що у розкладі фігурує карта смерті, але ця карта в таро говорить не про смерть, а про зміни. Вона лежить у площині теперішнього та недалекого майбутнього. Також я підозрюю, що йдеться про можливі пошуки нових шляхів для заробітку, тому що у розкладі також фігурують чимало пентаклів, а масть пентаклів — вона саме пов'язана зі сферою фінансів та заробітку», — вважає майстриня Таро.

Також, за словами Олени Кузьмич, йдеться про те, що для співака зараз це такий час заглиблення у себе, час для переосмислення і, грубо кажучи, осмислення, що робити далі.

«Чому співак не виходить на зв'язок? Оскільки йдеться про час переосмислення та змін, він не бачить сенсу публічно щось пояснювати чи дозволяти втручатися в своє особисте життя», — вважає спеціаліст.

Відносно здоров'я є певні карти в таро, які вказують на певні хвороби. У його розкладі говориться про те, що у Олега Винника загострилися, ймовірно, хронічні хвороби, якісь його шкідливі звички стали дуже небезпечними і, власне, вплинули на здоров'я. Але сподіваємся, що міцний стрижень всередині нього допоможе йому пережити цей складний період.

Кузьмич також розповіла, чому Олег Винник мовчить про повномасштабну війну в Україні.

«Я підозрюю, що на те, що Олег Винник не коментує війну, впливає дуже багато факторів. Передовсім те, що, ми розуміємо, йдеться про певну втрату заробітків через війну. По-друге, йдеться про те, що він не хоче виходити зі своєї такої внутрішньої „мушлі“ і висловлювати особисту позицію. Також я підозрюю, що йому порадили так зробити, тому що ми маємо у розкладі інших фігур, які на нього впливають. Він розуміє, що цей період повномасштабного вторгнення може стати якимсь новим витком, але він поки що не наважується зробити якийсь перший крок і взагалі перебуває у такому сум’ятті і ваганні щодо себе і щодо ситуації загалом», — ділиться міркуваннями езотерикиня.

Відносно повернення співака до України, то на рішення Олега буде впливати, звичайно, те, що відбувається в Україні. Тобто, швидше за все, він повернеться до України, якщо буде така можливість, після закінчення повномасштабного вторгнення, тобто після перемоги.

«Зараз йому дуже некомфортно, тому що дуже багато карт кажуть про те, що він самотній, що він відчуває, що йому треба щось змінювати. Але лише від нього самого залежить, чи він зможе впоратися з тими випробуваннями, що на нього навалилися. У нас є карта башти, яка говорить про те, що багато чого знищено вщент. Але знову ж таки, від людини буде залежати, чи вона опустить руки, чи вона зможе на цьому знищену місці, але на старому фундаменті, збудувати щось нове. Оскільки він дуже епатажна і вольова фігура, до речі, карти характеризують його як Короля Жезлів, тобто доволі пробивну особистість, йому, здається, буде до снаги знову гарно засяяти», — запевняє тарологиня.

Звичайно, поки що картина відносно Олега Винника складається не надто втішна — співак знаходиться у безпеці, перебуваючи у Німеччині, в той час, як більшість «вовчиць» змушені жити під бомбардуваннями, ворожими нальотами і повітряними тривогами. Залишається надіятись на те, що зірка знайте переконливі аргументи своїх дій у час з початку вторгнення ворога.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олега Винника помітили в Україні. Він разом Романом Недзельським переправляв автомобілі для наших військових. Також друг артиста настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач розповів, що Винник проходить лікування.

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