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Олег Винник вперше від початку війни з’явився у соцмережах: артист збентежив своїм вчинком

13:57 18 квітня 2023
Олег Винник

Популярний український співак Олег Винник, який від торішнього Великодня не з’являвся у соцмережах та не спілкувався зі своїми прихильниками, несподівано з’явився в інстаграмі. Артист не пояснив, чому довго мовчить та не коментує своє зникнення, проте на сторінці Винника зникли дописи — фото і відео публікації не відображаються.

Спочатку зникли, публікації, зроблені ще до початку повномасштабного російського вторгнення.
Зокрема, відеозвернення артиста від 3 березня 2022 року до росіян та білорусів, в якому він закликав матерів російських солдатів зупинити смерті та повернути додому своїх дітей, щоб вони не полягли в Україні.

Наразі сторінка виглядає порожньою. Залишилась лише картинка на аватарці з написом: «Зупиніть російську агресію».

Прихильники Олега Винника та його друзі спантеличені такою позицією артиста. Оля Полякова вважає, що прихильники мають право знати, що з ним відбувається.
Такої ж думки телеведучий Юрій Горбунов. Він вважає, що можна було пояснити усе і не провокувати чутки.

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