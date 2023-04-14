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Зниклий Олег Винник отримав подяку від ЗСУ

14:07 14 квітня 2023
Олег Винник

Популярний український співак Олег Винник, зникнення якого стало несподіванкою для його прихильників і навіть для друзів, отримав нагороду за допомогу Збройним Силам України. Про це повідомили в одному з фан-акаунтів Винника. У Facebook шанувальники артиста опублікували подяки від наших захисників фонду «Вовчиця», який створив артист.
Прихильники опублікували дві подяки «за надання матеріально-технічної допомоги у вирішальний для країни час».

«Так „не допомагав“ армії, що отримав дві подяки від ЗСУ. Розумні все розуміють, дурням і доводити не будемо. Любимо і пишаємося. Молодчина», — пишуть під фото.

Сам Олег Винник зберігає мовчання. Навіть його друзі спантеличені такою позицією. Оля Полякова вважає, що прихильники мають право знати, що відбувається з артистом.
Такої ж думки телеведучий Юрій Горбунов. Він вважає, що можна було пояснити усе і не провокувати чутки.

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