В Олега Винника відреагували на чутки про онкологію

Зникнення з публічного простору та соціальних мереж популярного співака Олега Винника викликало занепокоєння прихильників та породило багато чуток про причини такого вчинку. Навіть тарологи гадають, що ж відбувається з артистом. Нещодавно відомий блогер припустив, що Винник хворий на онкологію, лікується в Берліні та ймовірно вже не повернеться до України.

На чутки відреагувала керівниця офіційного фан-клубу Виника Валерія Барон. Вона обурилася необгрунтованими припущеннями та спростувала чутки.

«У співака була онкологія». Звідки така інформація? Лікар, лікарня, медичні документи, які підтверджують діагноз? Немає? Чому немає? Та тому що у Берліні, як і у всьому цивілізованому світі діє принцип лікарської таємниці! Ні, не чули? «Олег запатентував своє ім'я в Німеччині, тож скоріш за все не повернеться». Як це взагалі між собою пов'язано? Скидається на те, що комусь дуже хочеться, щоб він не повернувся не лише до України, а і на сцену загалом. Не дочекаєтесь!" — обурюэться Барон.

Вона також дорікнула зірковим колегам Винника, які згадують його у коментарях та висловлюють свої припущення. Вікторія вважає, що таким чином артисти «піаряться» на імені колеги.

«Постійні коментарі-здогадки колег і тих, хто ще вчора називав його другом, з насмішками, мовляв зник/втік/помер, можливо потрібні для власного піару тих, хто коментує. Знаєте, навіть його відсутність у публічному просторі не залишає їх у спокої. Мабуть хвилюються, що рано чи пізно він таки з'явиться. І він з'явиться!» — запевняє Вікторія.

Нещодавно Олег Винник вперше з’явився в мережі та збентежив шанувальників. Артист видалив усі свої дописи в інстаграмі.

Раніше зіркові друзі артиста висловилися про його зникнення. Оля Полякова вважає, що прихильники мають право знати, що з ним відбувається. Такої ж думки дотримується телеведучий Юрій Горбунов. Він вважає, що можна було пояснити усе і не провокувати чутки.

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