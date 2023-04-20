Документи, що потрапили в мережу у зв'язку з витоком інформації з Пентагону, свідчать про заплановану дату українського контрнаступу — 30 квітня. Таку інтерпретацію оприлюднив журнал Newsweek. Отримані американськими ЗМІ документи, які спецслужби класифікують як «секретні» або «цілком таємні», здебільшого датовані періодом з 27 лютого по 1 березня.

Еміль Кастехельмі, спеціальний редактор і військовий експерт фінського видання Iltalehde, прокоментував твердження про терміни очікуваного контрнаступу.

«Загалом, важко сказати точну дату контрнаступу з точністю до дня, а інформація, особливо від третіх осіб, часто є оцінювальною. На дату початку атаки все більше впливає низка факторів. Однак, цілком ймовірно, що Україна намагатиметься контратакувати в найближчі місяці, і напрямок операції вже обрано. Ґрунтуючись на інформації з різних джерел, я б оцінив, що цього місяця ми можемо не побачити жодних великих кроків», — підсумовує він.

Водночас в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Україна може розпочати весняний наступ у найближчі кілька днів. Доцент військової науки Ільмарі Кайхкьо з Фінляндії заявив виданню Iltalehdelle, що в принципі контрнаступ може розпочатися в короткі терміни. Однак дослідник зазначив, що варто також поставити під сумнів те, що насправді мається на увазі під весняним наступом. Не виключено, за його словами, що довгоочікуваний контрнаступ вже триває.

«Зараз, можливо, очікується, що звідти буде великий поштовх, який дозволить Україні досягти значного прогресу. Однак, можливо, що Україна просто постійно перевіряє, де вона може знайти слабке місце, щоб спробувати прорватися», — прокоментував Кайхкьо.

Раніше експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді назвав умови успішного контрнаступу ЗСУ.

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