Пригожин закликав Кремль заморозити війну в Україні: в ISW назвали причину

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), які раніше розповіли про переслідування росією українських церков на окупованих територіях, підготували новий аналіз ситуації у вищих колах російського керівництва.

Вони звернули увагу на те, що у Москві все голосніше звучать заклики до володимира Путіна тимчасово заморозити війну в Україні. Спочатку у необхідності переходу до оборонних дій намагалися переконати свого президента міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Вони усвідомлюють загрозу контрнаступу ЗСУ. Проте їхні спроби залишаються нерішучими. Тому вище російське командування продовжує спрямовувати контрактників для посилення «безглуздих наступальних операцій через наполяганню путіна».

Аналітики ISW зазначають, що російський лідер не змінив своєї звички — путін віддає перевагу компетентності лояльності. Саме це не дозволяє Шойгу та Герасимову вибудовувати ефективну стратегію оборони на фронті.

Проте ситуація може змінитися, оскільки несподівано із закликом закінчити бойові дії та зосередитись на закріпленні російських сил на окупованих територіях виступив власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Пресслужба одіозного бізнесмена, який має певний вплив на путіна, опублікувала велику статтю. У ній Пригожин, зокрема, заявив, що «для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну точку у війні».

Ідеальний варіант, вважає господар ПВК «Вагнер», оголосити про закінчення збройного протистояння, оскільки Росія нібито досягла запланованих результатів операції.

«Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, закігтитися на тих територіях, які вже є», — наголосив Пригожин.

Така різка зміна в настрої господаря російських найманців може свідчити, що він знайшов у міністерстві оборони союзників. А вони виступають за тимчасове заморожування війни в Україні.

«Пригожин публічно відновив свою співпрацю з міноборони Росії і, схоже, повернув собі деякі привілеї, виділені Кремлем, на початку квітня після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням», — йдеться у звіті ISW.

Водночас Пригожин хоче повернути собі можливість нарощувати сили ПВК та розширити політичні перспективи напередодні парламентських та президентських виборів у Росії.

Він намагається переконати путіна в тому, що «тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни піде лише на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити сили та послабити підтримку України з боку Заходу».

«Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність», — йдеться у звіті.

Однак у Москві залишаються сили, які хочуть продовжувати війну. Їхню позицію публічно озвучує так званий «Клуб розлючених патріотів». Найяскравішим його представником є Ігор Гіркін.

Нещодавно «клуб» опублікував 40 питань Кремлю, володимиру путіну та російському військовому командуванню про ведення війни в Україні. У списку є питання про те, «чому російська влада не заарештовує Пригожина за його прямі заклики заморозити війну на поточних фронтах». Гіркін назвав заяви Пригожина «закликами до порушення територіальної цілісності російської федерації».

Цікаво, що раніше «Клуб розлючених патріотів» опублікував прогноз розвитку ситуації в Україні. У ньому стверджується, що росія «заморозить війну на 2024 рік із політичних причин, таких як президентські вибори». Але це станеться за умови, якщо російська армія успішно відобразить український контрнаступ.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували поїздку путіна на окуповані території України перед Великоднем.

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