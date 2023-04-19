«путін шукає цапів-відбувайлів перед контрнаступом ЗСУ»: ISW про поїздку російського диктатора на окуповані території

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), які розповіли про переслідування росією українських церков на окупованих територіях, проаналізували поїздку володимира путіна до Луганської та Херсонської областей. Кремль розповсюдив відео відвідування російським президентом штабів двох військових угруповань окупантів на територіях України, які вони тимчасово контролюють.

Відразу впала в око певна невідповідність щодо часу «візиту». Прессекретар путіна Дмитро Пєсков стверджував, що президент здійснив його у понеділок, 17 квітня, тобто після Великодня.

Однак на відео, яке з'явилося спочатку, путін звертається до військових, тримаючи в руках ікону, яку привіз їм у подарунок, зі словами: «Зараз ось Великдень буде, так?»

На відео путін звертається до військових, тримаючи в руках ікону, яку привіз їм у подарунок, зі словами: «Зараз ось Великдень буде, так?»

Потім запис відредагували та виклали повторно, але вже без цієї фрази. Аналітики ISW вважають, що путін дійсно побував у Херсонській та Луганській областях, але зробив це до Великодня.

Американські експерти вважають, що поїздка мала кілька цілей. Одна з них — путін продовжує зображати з себе «лідера воєнного часу». Інша — російський президент побоюється, що очікуваний контрнаступ ЗСУ буде успішним, а тому наперед шукає цапів-відбувайлів.

Зрештою, кремль поспішив організувати поїздку путіна «на передову», щоб відповісти на інформаційному фронті на нещодавнє відвідування президентом України Володимиром Зеленським Авдіївки. Ось тільки Зеленський знаходився безпосередньо на лінії фронту, а путін — за 150 км від району ведення бойових дій.

Відповідь була необхідна, оскільки так звані російські «військкори» критикували свого президента за те, що він не відвідує війська на лінії фронту.

І все ж таки головний висновок ISW — пошук кремлем винних у майбутніх поразках.

«Візит путіна, ймовірно, також був спрямований на публічне виявлення потенційних цапів-відбувайлів перед запланованим українським контрнаступом. Перед російським президентом прозвітували командувач ВДВ Михайло Теплинський, командувач угрупуванням військ „Дніпро“ Олег Макаревич та інші неназвані воєначальники у Херсонській області, а також генерал-полковник Олександр Лапін та інші неназвані офіцери у Луганській області», — пишуть американські аналітики.

«Ймовірно, путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який займається луганським напрямком», — вказують вони.

Ця трійка і раніше не була серед улюбленців путіна. Привертає увагу той факт, що російського президента в цій поїздці не супроводжували ні міністр оборони Сергій Шойгу, ні голова генштабу Валерій Герасимов. Очевидно, путін не хоче вішати на них відповідальність за майбутні невдачі на фронті.

До речі, у кремлі поспішили заявити, що Шойгу та Герасимова не було з президентом, щоб «не спокушати супротивника». Ось таке цікаве пояснення.

Нагадаємо, це була друга поїздка путіна до захоплених росією регіонів України від початку повномасштабної війни. У березні — через добу після видачі ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) — російський президент приїжджав до анексованого Маріуполя.

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