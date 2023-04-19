Ворог масовано атакував дронами Одесу та Запоріжжя, є «прильоти» (фото)

У ніч проти середи, 19 квітня, ворог знов атакував з повітря іранськими дронами-камікадзе — під ударами опинилися Одеська та Запорізька області.

Як повідомляє Повітряне командування «Південь», рашисти застосували БПЛА «Shahed-136/131». Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 10 ударних безпілотників з 12-ти.

Були й «прильоти». За даними Одеської ОВА, зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Фото Одеської ОВА

Фото Одеської ОВА

Також рашисти атакували Запорізьку область, де відмінно спрацювала ППО — було збито сім баражуючих снарядів. Ще один ворожий БПЛА українські воїни збили в районі Дніпра.

За даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більше 60 атак противника, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас, нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли низки населених пунктів, у тому числі й Херсона. Є загиблі серед цивільного населення.

«На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду», — зазначили у Генштабі та назвали втрати ворога за добу.

Фото Генштабу

За добу, що минула, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім дронів-камікадзе українські воїни також збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА («Орлан-10» і «Суперкам»). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Нагадаємо, що напередодні рашисти знов завдали удару по Слов'янську Донецької області, де були пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки. По місту ворог випустив ракети С-300, а також дрони-камікадзе.

Фото Одеської ОВА

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram