Справа не лише у нестачі ракет: експерт пояснив, чому росія не завдає масованих ракетних ударів по Україні (відео)

Незважаючи на регулярні заяви Генштабу про високу ймовірність нової ракетної атаки на Україну, військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз росія може випустити по території нашої країни не більше 60−70 ракет за раз.

За його словами, країна-агресор може створити до 50 ракет на місяць. Є також якась кількість ракет, що залишилася у недоторканному запасі.

Проте є такий чинник, як зношеність пускових установок.

«Є ще одна складова — пускові установки. Пускова установка теж має ліміт пусків цих ракет. Вона не може завжди працювати і випустити тисячу ракет. Вона може випустити кілька десятків, максимум 100−150 ракет. Потім її треба відправляти на капітальний ремонт», — пояснив експерт на своєму YouTube каналі.

За його словами, саме з цієї причини агресор найчастіше використовує систему С-300 — Радянський Союз виготовив дуже багато цих комплексів та ракет до них, на початок вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року їх в розпоряджені ВКС налічувалося 515 штук.

Є в агресора і близько 400 балістичних ракет «Іскандер», однак у їх пускових установках дуже лімітовано кількість можливих використань.

«Дивізіон „Іскандерів“ з Калінінграда не знімеш, бо тоді Європа почне сміятися з росії. Тому те, що вони туди завезли, там і знаходиться і звідти їх не знімеш, інакше зникне загроза НАТО та Європі. Чим шантажувати тоді? Ракетний дивізіон з фінського кордону теж не знімеш, тим більше, що Фінляндія стала країною НАТО. А ті пускові (установки. — Авт.), які були на європейському театрі військових дій, мають обмежений ліміт пуску ракет, що залишився за кількістю, як і самих снарядів», — заявив полковник запасу.

У свою чергу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив думку про те, що росія не зможе до наступної осені накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до масованих ракетних обстрілів України минулої осені та взимку.

«Їм не вдасться накопичити навіть третину за той період, який залишився до осені. Тому що виробництво триває досить довго і в умовах санкцій здійснювати його теж не просто», — розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, в останні дні рф активізувала удари ракетами С-300 по Харкову та містам підконтрольного Україні Донбасу.

Фото Вікіпедія

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